Şeytan Şehri görenleri ürkütüyor! Sivas'ta doğaseverlerin ilgi odağı oldu
Sivas'ın Divriği ilçesinde bulunan ve doğanın şekillendirdiği Şeytan Şehri Kayalıkları, ilgi görüyor. Yumuşak kaya dokusu nedeniyle sel suları ve erozyon etkisiyle oluşan ilginç şekiller, doğaya merak duyanları bölgeye çekiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Fatih Kartal, Divriği ilçesinin farklı coğrafi yapısı olduğunu belirterek, ' Şeytan Şehri Kayalıkları da Divriği'de önemsenen ve ciddi boyutta doğal güzelliği olan, turizm çekiciliği çok yüksek olan yerlerden bir tanesidir. Bunun oluşumunu incelediğimiz zaman, yatay yapının faylanma neticesinde sıkıştırılmasıyla, yağışla ve akarsularla birlikte kısmi olarak bir kırgıbayır sistemi oluşturduğunu görüyoruz' dedi.
Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)-
• 30 Nisan 2025 - 11:20 • Son Güncelleme:
Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)-
• 30 Nisan 2025 - 11:20 • Son Güncelleme: