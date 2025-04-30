Şeytan Şehri görenleri ürkütüyor! Sivas'ta doğaseverlerin ilgi odağı oldu

Divriği'de de ciddi bir kırgıbayır sıklığı var. Bu kırgıbayır şeklinin oluşumu da tamamıyla halk tarafından Şeytan Şehri Kayalıkları profiline dönüştürülmüş. Burada tamamıyla kayaçların aşındırma profilleri ortaya çıkmıştır. Bu tür alanların oluşumu özellikle 'Şeytan Şehri Kayalıkları'nın oluşumunun miyosen dönemine ait olduğunu görüyoruz. Bu dönemdeki oluşumlar kendisini hala ciddi boyutta yenileyebiliyor" dedi.