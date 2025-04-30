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Şeytan Şehri görenleri ürkütüyor! Sivas'ta doğaseverlerin ilgi odağı oldu

Sivas'ın Divriği ilçesinde bulunan ve doğanın şekillendirdiği Şeytan Şehri Kayalıkları, ilgi görüyor. Yumuşak kaya dokusu nedeniyle sel suları ve erozyon etkisiyle oluşan ilginç şekiller, doğaya merak duyanları bölgeye çekiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Fatih Kartal, Divriği ilçesinin farklı coğrafi yapısı olduğunu belirterek, ' Şeytan Şehri Kayalıkları da Divriği'de önemsenen ve ciddi boyutta doğal güzelliği olan, turizm çekiciliği çok yüksek olan yerlerden bir tanesidir. Bunun oluşumunu incelediğimiz zaman, yatay yapının faylanma neticesinde sıkıştırılmasıyla, yağışla ve akarsularla birlikte kısmi olarak bir kırgıbayır sistemi oluşturduğunu görüyoruz' dedi.

Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)-
• 30 Nisan 2025 - 11:20 • Son Güncelleme:
Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)-
• 30 Nisan 2025 - 11:20 • Son Güncelleme:
1Şeytan Şehri görenleri ürkütüyor Sivasta doğaseverlerin ilgi odağı oldu

Divriği ilçesi Maltepe köyü yakınlarındaki Şeytan Şehri Kayalıkları, yapısıyla dikkat çekerken, görenlerde hayranlık uyandırıyor. Suyla temas ettiğinde kolay aşınma özelliği bulunan kum taşı yapısının milyonlarca yılda sel ve erozyonla şekillendirdiği bölgedeki kayalıklarda ortaya çıkan insan yüzü ve hayvan görsellerine benzeyen şekiller, bölgedeki insanları korkuttuğu için, kayalıkların 'Şeytan Şehri' olarak isimlendirildiği biliniyor. Bölge özellikle yaz döneminde doğa meraklılarından ilgi görüyor.

2OLUŞUMU MİYOSEN DÖNEMDEN

'OLUŞUMU MİYOSEN DÖNEMDEN'

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Fatih Kartal, Divriği ilçesinin farklı coğrafi yapısı olduğunu belirterek, "İç Anadolu Bölgesi, her ne kadar düzlükleriyle adlandırılsa da Sivas ilimiz ortalama yükseltisi İç Anadolu Bölgesi'nden fazla olan bir ilimizdir.

3Şeytan Şehri görenleri ürkütüyor Sivasta doğaseverlerin ilgi odağı oldu

Divriği ilçesi ise tamamıyla Doğu Anadolu Bölgesi'nin hissedildiği çetin ve yüksek bir coğrafyaya sahip bir ilçemizdir. Buradaki birçok oluşumlar kendi içerisinde vadi sistemlerini de meydana getirmiş.

4Şeytan Şehri görenleri ürkütüyor Sivasta doğaseverlerin ilgi odağı oldu

Şeytan Şehri Kayalıkları da Divriği'de önemsenen ve ciddi boyutta doğal güzelliği olan, turizm çekiciliği çok yüksek olan yerlerden bir tanesidir. Bunun oluşumunu incelediğimiz zaman, yatay yapının faylanma neticesinde sıkıştırılmasıyla, yağışla ve akarsularla birlikte kısmi olarak bir kırgıbayır sistemi oluşturduğunu görüyoruz.

5Şeytan Şehri görenleri ürkütüyor Sivasta doğaseverlerin ilgi odağı oldu

Divriği'de de ciddi bir kırgıbayır sıklığı var. Bu kırgıbayır şeklinin oluşumu da tamamıyla halk tarafından Şeytan Şehri Kayalıkları profiline dönüştürülmüş. Burada tamamıyla kayaçların aşındırma profilleri ortaya çıkmıştır. Bu tür alanların oluşumu özellikle 'Şeytan Şehri Kayalıkları'nın oluşumunun miyosen dönemine ait olduğunu görüyoruz. Bu dönemdeki oluşumlar kendisini hala ciddi boyutta yenileyebiliyor" dedi.

6TURİZM POTANSİYELİNE SAHİP

'TURİZM POTANSİYELİNE SAHİP'

Dr. Fatih Kartal, bölgenin tarih ve doğa turizmi için elverişli olduğunu belirterek, "Divriği ilçesi ciddi boyutta kendi içerisinde turizm potansiyeline ev sahipliği yapan bir yer.

7Şeytan Şehri görenleri ürkütüyor Sivasta doğaseverlerin ilgi odağı oldu

Özellikle Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası ile birlikte, Çaltı Çayı ve Şeytan Şehri Kayalıları gibi yerler, turizm potansiyeli olan yerlerdir. Ziyaretçilerimiz de Divriği ilçesine girişte bile kırgıbayır platformlarını çok fazla görür.

8Şeytan Şehri görenleri ürkütüyor Sivasta doğaseverlerin ilgi odağı oldu

Bunlarının tamamının toplu şekilde doğal turizme katılmasının çok büyük anlam kazanacağını düşünüyoruz" diye konuştu.