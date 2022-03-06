• 06 Mart 2022 - 12:32 • Son Güncelleme:
Şeyma Subaşı'dan Miami pozları!
Sosyal medya paylaşımları ve Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, Instagram hesabından yaptığı son paylaşım ile yine adından söz ettirmeyi başardı.
• 06 Mart 2022 - 12:32 • Son Güncelleme:
1
Yaşadığı renkli hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilişkisine doludizgin devam ediyor.
3
4
6
7