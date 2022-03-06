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• 06 Mart 2022 - 12:32 • Son Güncelleme:

Şeyma Subaşı'dan Miami pozları!

Sosyal medya paylaşımları ve Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, Instagram hesabından yaptığı son paylaşım ile yine adından söz ettirmeyi başardı.

• 06 Mart 2022 - 12:32 • Son Güncelleme:
1Şeyma Subaşıdan Miami pozları
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Yaşadığı renkli hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilişkisine doludizgin devam ediyor.

2Şeyma Subaşıdan Miami pozları

Subaşı, son olarak Instagram'dan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Miami sokaklarında objektif karşısına geçen 31 yaşındaki bir çocuk annesi fenomen isim, yeni karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.

3Şeyma Subaşıdan Miami pozları

Sosyal medya hesabında 3,1 milyon takipçisi bulunan Subaşı, arabasının yanında ve ayna karşısında çekildiği pozlarını "Miami mavisi" notunu yazıp, mavi kalp emojisi ekleyerek peş peşe yayınladı.

4Şeyma Subaşıdan Miami pozları

Fit fiziğilye dikkat çeken Subaşı'nın paylaşımına, kısa sürede 45 binden fazla beğeni gelirken, takipçileri tarafından "Görebilene bir peri kızı", "Şeyma bence stil danışmanı olmalısın" ve "Sana mavi çok yakışıyor" gibi yorumlar yapıldı.

5Şeyma Subaşıdan Miami pozları

Öte yandan fenomen isim, geçtiğimiz haftalarda İstanbul tatilinin ardından tekrar Miami'ye dönmüş ve döner dönmez yeşil bikinisiyle kamera karşısına geçerek "Eve döndüğüm için çok mutluyum..." mesajını yazdığı yeni fotoğraflarını paylaşmıştı.

6Şeyma Subaşıdan Miami pozları

Subaşı'nın beğeni toplayan ve sosyal medya gündemine oturan bu karelerine, "Şeyma'cım hayat sana güzel", "Kasların çok iyi", ve "Spor yaptığın o kadar çok belli oluyor ki" şeklinde yorumlar yapılmıştı.

7Şeyma Subaşıdan Miami pozları

Instagram'da 3.1 milyon takipçisi olan Subaşı dikkat çeken paylaşımlarda bulunuyor. İşte o pozlar...

8Şeyma Subaşıdan Miami pozları
9Şeyma Subaşıdan Miami pozları
10Şeyma Subaşıdan Miami pozları
11Şeyma Subaşıdan Miami pozları

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Şeyma Subaşı'dan Miami pozları!

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