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MagazinŞeyma Subaşı yine dikkatleri çekti! Mohammed Alsaloussi ile...
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• 14 Şubat 2022 - 20:59 • Son Güncelleme:

Şeyma Subaşı yine dikkatleri çekti! Mohammed Alsaloussi ile...

Sosyal medya paylaşımları ve Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, Instagram hesabından sevgilisi ile yaptığı paylaşımla adından söz ettirmeyi başardı.

• 14 Şubat 2022 - 20:59 • Son Güncelleme:
1Şeyma Subaşı yine dikkatleri çekti Mohammed Alsaloussi ile...
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Yaşadığı renkli hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilişkisine doludizgin devam ediyor. Subaşı, son olarak Instagram'dan sevgilisiyle birlikte yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

2Şeyma Subaşı yine dikkatleri çekti Mohammed Alsaloussi ile...

Alsaloussi ile birlikte objektif karşısına geçen 31 yaşındaki bir çocuk annesi fenomen isim, deniz manzarasında çekilen yeni karelerini peş peşe yayınlayarak takipçilerinin beğenisine sundu.

3MAVİNİN FARKLI TONLARI

"MAVİNİN FARKLI TONLARI"

İstanbul tatilinin ardından tekrar Miami'ye dönen ve aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabında 3,1 milyon takipçisi bulunan Subaşı, gönderisine "Mavinin farklı tonları" notunu yazdı.

4Şeyma Subaşı yine dikkatleri çekti Mohammed Alsaloussi ile...

Kırmızı bikinisi ve fit fiziğiyle takipçilerinden tam not alan Subaşı'na, 88 binden fazla beğeni gelirken; "Hep yaz, hep bahar. Sizi görünce bahar esintisi gibi ferahlıyorum", "Çok tatlısınız", "Masal gibi" yorumlar yapıldı.

5Şeyma Subaşı yine dikkatleri çekti Mohammed Alsaloussi ile...

Öte yandan Subaşı, geçtiğimiz günlerde yeşil bikinisiyle kameralara poz vermişti. Fotoğraflarını "Eve döndüğüm için çok mutluyum..." mesajıyla paylaşan fenomen isim, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmayı başarmıştı.

6HAYAL KIRIKLIĞIYLA SONUÇLANIR

"HAYAL KIRIKLIĞIYLA SONUÇLANIR"

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz haftalarda ise kahverengi tulumu ve gözlükleriyle çekilerek art arda yayınladığı fotoğraflara şu mesajı yazmıştı; "Bazen insanlar beklentilerini o kadar yükseltir ki bu genellikle ilişkilerinde (genel olarak aile ve arkadaşlar) hayal kırıklığıyla sonuçlanır..."

7Şeyma Subaşı yine dikkatleri çekti Mohammed Alsaloussi ile...

"Ama aslında bu senin beklentinle ilgili değil, o kişinin o beklentiyi karşılama kapasitesiyle ilgilidir. Bazı insanlar yapamaz. Bu yüzden artık ilişkilerimde yeterince saygı ve sevgi bekliyorum. Daha fazla değil, olması gerektiği kadar."

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