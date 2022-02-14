• 14 Şubat 2022 - 20:59 • Son Güncelleme:
Şeyma Subaşı yine dikkatleri çekti! Mohammed Alsaloussi ile...
Sosyal medya paylaşımları ve Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, Instagram hesabından sevgilisi ile yaptığı paylaşımla adından söz ettirmeyi başardı.
• 14 Şubat 2022 - 20:59 • Son Güncelleme:
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Yaşadığı renkli hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilişkisine doludizgin devam ediyor. Subaşı, son olarak Instagram'dan sevgilisiyle birlikte yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
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Alsaloussi ile birlikte objektif karşısına geçen 31 yaşındaki bir çocuk annesi fenomen isim, deniz manzarasında çekilen yeni karelerini peş peşe yayınlayarak takipçilerinin beğenisine sundu.
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"HAYAL KIRIKLIĞIYLA SONUÇLANIR"
Şeyma Subaşı, geçtiğimiz haftalarda ise kahverengi tulumu ve gözlükleriyle çekilerek art arda yayınladığı fotoğraflara şu mesajı yazmıştı; "Bazen insanlar beklentilerini o kadar yükseltir ki bu genellikle ilişkilerinde (genel olarak aile ve arkadaşlar) hayal kırıklığıyla sonuçlanır..."
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