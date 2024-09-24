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Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin annesi konuştu: O polisin yerine keşke ben ölseydim

Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmazşehit eden katil zanlısı Yunus Emre Geçti'nin annesi Pınar Geçti, "Keşke polisimiz değil de ben ölseydim" dedi.

DHA
• 24 Eylül 2024 - 16:15 • Son Güncelleme:
DHA
• 24 Eylül 2024 - 16:15 • Son Güncelleme:
1Şeyda Yılmazı şehit eden katilin annesi konuştu: O polisin yerine keşke ben ölseydim

Ümraniye'de, 2 gün önce akşam saatlerinde meydana gelen olayda, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Motosiklet hırsızlığı' suçundan yakalandıktan sonra polis merkezinden firar eden şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

2Şeyda Yılmazı şehit eden katilin annesi konuştu: O polisin yerine keşke ben ölseydim

Aranan ve 26 suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti (19), Ihlamurkuyu'da kendisini yakalamak isteyen polislere direndi, çıkan arbedede, polis memurunun silahını alıp etrafa ve polis memurlarına ateş açtı.

3Şeyda Yılmazı şehit eden katilin annesi konuştu: O polisin yerine keşke ben ölseydim

Olayda polis memuru Şeyda Yılmaz (27) ağır yaralanırken, polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe ve saldırganın annesi P.G. (43) de yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis memuru Şeyda Yılmaz, tüm müdahaleye karşın kurtarılamayıp, şehit oldu.

4Şeyda Yılmazı şehit eden katilin annesi konuştu: O polisin yerine keşke ben ölseydim

Firar ettikten kısa süre sonra yakalanan şüpheli Yunus Emre Geçti'nin sorgusu, Cinayet Büro Amirliği'nde yapıldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen Geçti, savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından, 'Kamu görevlisini görevinden dolayı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

5Şeyda Yılmazı şehit eden katilin annesi konuştu: O polisin yerine keşke ben ölseydim

Şehit Şeyda Yılmaz ise dün memleketi Sivas'ta toprağa verildi. Yılmaz'ın polis memuru eşi Semih Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bizim sevdamız vatan uğruna yarım kalan sevdalardan oldu, şehadetin kutlu olsun canım sevgilim, sen benim bu dünyadaki en büyük hasretliğimsin, seni daima sevdim ve ömrümün sonuna kadar sevmeye devam edeceğim dünyalar güzeli eşim benim" ifadelerine yer verdi.

6“Dayı ben polis olup şehit olacağım diyordu”

“Dayı ben polis olup şehit olacağım diyordu”

Öte yandan henüz bir yıllık evli olan Yılmaz, saldırıdan bir gün sonra izne ayrılıp baba evine gitmeyi planlıyordu. Yılmaz’ın baba ocağında ise hüzün hakimken aile taziyeleri kabul etti.Dayı Mustafa Yaman, Şeyda’nın ilkokul zamanlarında polis olup şehit olacağını söylediğini dile getirerek, “Hayat dolu idealleri olan vatanını milletini seven biriydi. İlkokuldan bu zamana kadar ‘Dayı ben polis olup şehit olacağım’ diyordu. İstediği de oldu. Kelimelere sığmaz. Sabah izin alıp gelecekti. Burada olacaktı. Allah’ım onu buraya bize temenni gönderdi. Yeni evlendi. Bir senelik, 4 Ağustos’ta. 3 ay İzmir’de kaldı. Oradan eşinin yanına tayin oldu. Herkesi severdi. Vatan sağ olsun” dedi.

7Şeyda Yılmazı şehit eden katilin annesi konuştu: O polisin yerine keşke ben ölseydim

Gözü yaşlı Baba Mehmet Yağlı ise “Allah bütün emniyet güçlerimizi her türlü kötülüklerden ve belalardan korusun. Cümlesine sağlık sıhhat diliyorum” diye konuştu.

8Keşke, polisimize değil de bana gelseydi, ben öleydim

"Keşke, polisimize değil de bana gelseydi, ben öleydim"

Olaya ilişkin konulan şüpheli şahsın annesi Pınar Geçti, "Anne baba çocuğunun o halde olmasını ister mi? Bak ben de yaralıyım. Bir kız çocuğum var. Onun peşindeyim. Allah rahmet eylesin. Benim canım yandı. Gerçekten polisimiz ölene kadar ben ölseydim. O silahı ben yeseydim. Ben kurşunlara gelseydim keşke. Ama şunu söyleyeyim. Yapacak bir şeyim varsa gelsinler. Twitterlarda, sosyal medyalarda, 'yok nasıl bir anne, nasıl bir babasınız'. Allah'ınızı seviyorsanız, devletime sesleniyorum, ben çocuğumun bu kadar kötü olmasını ister miyim? Ben bir anneyim, bir babayım. Yaralandım. Bunu gidin, söyleyin herkese. 26 suçtan benim çocuğumun kaydı varsa niye devlet bunu almadı? Niye devlet bunu götürmedi? Niye düne kadar elini kolunu salladı. O kadar ben devlete yalvardım. O kadar karakollara gittim. O kadar her şeyi söyledim. Bu çocuk madde bağımlısı, bu çocuk madde satıyor, bu çocuk madde kullanıyor. Bunların hepsini söyledim ben. Bunları hepsini söyledim ben. Yine ben çocuğumun yerini söyledim. Yine çocuğumun ben yerini söyledim, buldurdum. Ama lakin hiçbir anne baba istemez. Çocuğunu kalkıp da polisimizi şehit edecek kadar bir anne baba, cani miyim ben? Ben gerçekten çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.Şehidini ailesine başsağlığı dileyen Pınar Geçti, "Ailesine de Allah sabır versin. Gerekirse ailesinin yanına da gitmeyi düşünüyorum. Keşke, polisimize değil de bana gelseydi, ben öleydim. O benim kafama gelseydi. Bak, hem topuğumdan hem bacağımdan yaralandım" dedi.