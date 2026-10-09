Seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate düşecek! 3 il daha hızlı trenle buluşuyor

4

Şehirler arası ticareti, turizmi ve sosyal entegrasyonu en üst seviyeye çıkaracak olan bu hat; vatandaşların günlük işlerini, eğitim veya seyahat planlarını son derece pratik hale getirecek. Sabah saatlerinde hareket eden yolcular, neredeyse şehir içi mesafesinde bir süreyle varış noktalarına ulaşabilecek.