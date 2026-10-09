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Seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate düşecek! 3 il daha hızlı trenle buluşuyor

09.10.2026 - 14:06Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber Merkezi - Gazetevatan.com

Türkiye'nin raylı sistemler alanındaki mega projeleri hız kesmeden devam ederken, milyonlarca vatandaşı sevindirecek yeni bir müjde daha geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yürüttüğü stratejik demiryolu yatırımları kapsamında, şehirler arası ulaşımı kökten değiştirecek yeni Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında sona yaklaşılıyor.

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1Seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate düşecek! 3 il daha hızlı trenle buluşuyor

Türkiye'nin raylı sistemler alanındaki mega projeleri hız kesmeden devam ederken, milyonlarca vatandaşı sevindirecek yeni bir müjde daha geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yürüttüğü stratejik demiryolu yatırımları kapsamında, şehirler arası ulaşım süresini tarihe gömecek yeni bir yüksek hızlı tren hattı için çalışmalar son aşamaya geldi.

2Seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate düşecek! 3 il daha hızlı trenle buluşuyor

Projenin tamamlanmasıyla birlikte daha önce karayoluyla ortalama 4 saat süren seyahat süresi çarpıcı bir düşüşle 1,5 saate (90 dakikaya) gerileyecek.

3Seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate düşecek! 3 il daha hızlı trenle buluşuyor

ÜÇ YENİ İL DAHA YÜKSEK HIZLI TREN AĞINA DAHİL OLUYOR

Ulaşımda konforu, güvenliği ve hızı artırmayı amaçlayan proje sayesinde, bölgedeki üç il daha yüksek hızlı tren konforuyla doğrudan tanışacak.

4Seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate düşecek! 3 il daha hızlı trenle buluşuyor

Şehirler arası ticareti, turizmi ve sosyal entegrasyonu en üst seviyeye çıkaracak olan bu hat; vatandaşların günlük işlerini, eğitim veya seyahat planlarını son derece pratik hale getirecek. Sabah saatlerinde hareket eden yolcular, neredeyse şehir içi mesafesinde bir süreyle varış noktalarına ulaşabilecek.

5Seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate düşecek! 3 il daha hızlı trenle buluşuyor

EKONOMİYE VE BÖLGESEL KALKINMAYA GÜÇLÜ DESTEK

Modern demiryolu ağlarının yaygınlaşmasıyla birlikte yalnızca zaman tasarrufu sağlanmayacak; aynı zamanda karayolu trafiğindeki yoğunluk azalırken çevreci bir ulaşım modeli de güç kazanacak.

6Seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate düşecek! 3 il daha hızlı trenle buluşuyor

"4 MAYIS İTİBARİYLE SİVAS - İSTANBUL ARASINDA EKSPRES VE AKTARMASIZ YHT SEFERLERİ BAŞLIYOR"

Bölge halkının uzun süredir büyük bir heyecanla beklediği projenin altyapı çalışmalarında son viraja girilirken, test sürüşleri ve açılış tarihi için de gözler resmi açıklamalara çevrildi. Hızlı tren ağının entegrasyonuyla birlikte iller arası turizm hareketliliğinin katlanarak artması bekleniyor.

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