Şevval Şahin'den gündem olan 'eclair' paylaşımı eleştirilerine yanıt: Abartmayın!
Magazin dünyasında son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, her yaptığıyla gündeme gelmeyi başarıyor. Ünlü manken, eklerle ilgili bir paylaşım yapmış ve sözcüğü 'eclair' şeklinde yazmıştı. Şahin'den kendisine yapılan eleştirilere yanıt geldi.
Yılın yarısını seyahat ederek geçiren Şevval Şahin, uçak yolculuğundan yoruldu! Bir aydır İstanbul’da kalan 2018 Türkiye Güzeli, geçtiğimiz günlerde şunları söylemişti:
"ŞU AN SABİT KALMAK BANA FAYDALI"
Genç model, "Seyahat etmekten yoruldum Paris'e bile gidemiyorum" şeklindeki mesajının yanlış anlaşıldığını savunup, "Demek istediğim; İstanbul'da olmaktan çok mutluyum, şu an zırt pırt uçmak insanı yoruyor. Şu an sabit kalmak bana faydalı. Öyle bir şey demedim. Sosyal medyadaki yorumları okumuyorum, eskiden okurdum" şeklinde konuştu.
TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNE OTURMUŞTU
2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, katıldığı bir programla Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Şahin, kendisine yöneltilen, "İstiklal Marşı'nı biliyor musunuz?", "Atatürk’ün herhangi bir sözünü biliyor musunuz?" ve "Türkiye’de kaç coğrafi bölge var?" sorularına cevap veremeyerek zor anlar yaşamıştı. Birçok soruyu yanıtsız bırakan Şevval şahin, "Fahrettin Koca’yı tanıyor musunuz?" sorusuna da "Pas" yanıtını vermişti.
Çıkan haberlerin ardından Şevval Şahin, "İstiklal Marşı'nı okusaydım örnek Türk kadını mı olacaktım? Tavırlardan dolayı rahatsız oldum, okuyamadım. Ben o anların yayınlanmayacağı konusunda söz almıştım fakat yayınladılar, onlara dava açıyorum. Beni bilen biliyor. 6 yaşından beri İngiltere'de büyüdüm. Bütün eğitimimi İngilizce aldım, bazı konuları bilmemem normal. Bu beni daha az mı Türk yapıyor? Sanmıyorum." açıklamasını yapmıştı. Pek çok ünlü isim de Şahin'e destek vermişti.
EKLERE 'ECLAIR' DEDİ
Şahin; son yaptığı paylaşım ile yine adından söz ettirdi. 400 bini aşkın takipçili Instagram hesabını aktif olarak kullanan manken, dün akşam beğendiği bir kutu ekleri takipçileriyle paylaştı.
Şevval Şahin yaptığı bu paylaşıma, "Hayatımda yediğim en en en iyi eclair delireceğim bütün kutuyu şimdi bitirebilirim" notunu düştü. Şahin'in eklere "eclair" demesi sosyal medyada gündem oldu.
'EKLER' ELEŞTİRİSİNE YANIT GELDİ!
Kendisine yapılan eleştiriye karşı boş durmayan Şevval Şahin, yine sosyal medya üzerinden eleştirilere cevap verdi. Şahin, yaptığı yeni bir paylaşımda "Şimdi tüm problem ekleri İngilizce ve Fransızca'da olduğu gibi eclair diye yazdım diye mi?" ifadesini kullanarak kendisini tiye alanlara yanıt verdi.