Sevgiliye bayram mesajı 2025: Uzaktaki sevgiliye kısa uzun romantik Kurban bayramı mesajları

SEVGİLİYE UZUN BAYRAM MESAJI





Bu bayram sabahı uyanırken, yanımda olmanı diledim. Elini tutarak, gözlerine bakarak 'Bayramın kutlu olsun' demekti hayalim. Belki bu bayram olmadı ama kalbim hep seninle.



Sensiz geçen bir bayram daha… Ama her geçen gün sana kavuşacağımız o güzel bayrama yaklaşıyoruz. Seni özlemek bile bayram tadında.



Kurban Bayramı demek; paylaşmak, sevmek, yakın olmak demek… Seninle hepsini yaşıyorum. Varlığın en güzel bayram hediyesi.