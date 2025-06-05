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Sevgiliye bayram mesajı 2025: Uzaktaki sevgiliye kısa uzun romantik Kurban bayramı mesajları

6-9 Haziran tarihlerinde kutlanacak Kurban bayramı, aşkı paylaşmanın ve kalpten dilekleri iletmenin en güzel yollarından biri olan mesajlarla daha özel hale geliyor. Kısa ve öz ifadelerden uzun ve duygusal satırlara, romantik sözlerden uzaktaki sevgiliye özlem dolu cümlelere kadar çeşitli mesajlar, sevgililere bayram coşkusunu hissettiriyor.

• 05 Haziran 2025 - 09:53 • Son Güncelleme:
• 05 Haziran 2025 - 09:53 • Son Güncelleme:
1Sevgiliye bayram mesajı 2025: Uzaktaki sevgiliye kısa uzun romantik Kurban bayramı mesajları

Kurban Bayramı yaklaşırken sevgiliye bayram mesajları, uzun, anlamlı ve romantik mesajlar ile öne çıkıyor. Romantik ve anlamlı sözler, çiftler arasında bayramı daha özel kılıyor.

2SEVGİLİYE BAYRAM MESAJI

SEVGİLİYE BAYRAM MESAJI



Kalbimi sana kurban verdim bir kere… Kurban Bayramımız kutlu olsun sevgilim, birlikte nice bayramlara.

Senin varlığın bayramın en güzel armağanı… Aşk dolu bir bayram diliyorum bize.

Her Kurban Bayramı’nda sana olan sevgim biraz daha büyüyor. İyi ki varsın canım.

3Sevgiliye bayram mesajı 2025: Uzaktaki sevgiliye kısa uzun romantik Kurban bayramı mesajları



Bayramlık ne giyeceğim değil, seni görebilecek miyim diye düşünüyorum… Kalbim seninle aşkım.

Bayram sabahı senin gülüşünle başlasın isterdim. Kurban Bayramımız mübarek olsun.

4SEVGİLİYE UZUN BAYRAM MESAJI

SEVGİLİYE UZUN BAYRAM MESAJI



Bu bayram sabahı uyanırken, yanımda olmanı diledim. Elini tutarak, gözlerine bakarak 'Bayramın kutlu olsun' demekti hayalim. Belki bu bayram olmadı ama kalbim hep seninle.

Sensiz geçen bir bayram daha… Ama her geçen gün sana kavuşacağımız o güzel bayrama yaklaşıyoruz. Seni özlemek bile bayram tadında.

Kurban Bayramı demek; paylaşmak, sevmek, yakın olmak demek… Seninle hepsini yaşıyorum. Varlığın en güzel bayram hediyesi.

5SEVGİLİYE KISA VE ÖZ BAYRAM MESAJI

SEVGİLİYE KISA VE ÖZ BAYRAM MESAJI



Bu bayram, gözlerimde sen, dualarımda sen, kalbimde yine sen varsın. Birlikte nice bayramlara sevgilim.

Yanımda olmasan da her mesajında sesini duyuyorum, varlığını hissediyorum. Kalbim seninle dolu, bayramın huzur ve sevgi getirsin.

Kalbim seninle, bayramın kutlu olsun aşkım.

Sen varsın ya, her gün bayram bana.

Aşk dolu bir bayram olsun canım.

6SEVGİLİYE ROMANTİK BAYRAM MESAJI

SEVGİLİYE ROMANTİK BAYRAM MESAJI



En güzel bayram hediyem sensin.

Kurban Bayramın kutlu olsun bir tanem.

Bayram şekerlerinden tatlı gülüşün, sarılmak istiyorum sana.

Bayram sabahı uyanınca yanımda sen ol istiyorum, ömrüm boyunca.