Sevgi engel tanımıyor! Aşkı için müslüman oldu, 5 bin kilometre yol kat etti Rize'ye Çin'den damat geldi
Rize'nin Çayeli ilçesinde yaşayan Neslihan Korkmaz (30), 5 yıl önce arkadaşları vasıtasıyla sosyal medyada tanışıp, aşık olduğu Çinli Tou Liao (32) ile evlendi. 5 bin kilometre öteden gelen, Müslümanlığı seçip 'Taha' adını alan damat, "Eşimi ve Türkiye'yi çok seviyorum" dedi. Neslihan Korkmaz da "Sevgi engel tanımıyor" diye konuştu.
Mehmet Can PEÇE/ÇAYELİ (Rize), (DHA)
• 09 Şubat 2025 - 12:06 • Son Güncelleme:
Mehmet Can PEÇE/ÇAYELİ (Rize), (DHA)
• 09 Şubat 2025 - 12:06 • Son Güncelleme: