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GündemSevgi engel tanımıyor! Aşkı için müslüman oldu, 5 bin kilometre yol kat etti Rize'ye Çin'den damat geldi
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Sevgi engel tanımıyor! Aşkı için müslüman oldu, 5 bin kilometre yol kat etti Rize'ye Çin'den damat geldi

Rize'nin Çayeli ilçesinde yaşayan Neslihan Korkmaz (30), 5 yıl önce arkadaşları vasıtasıyla sosyal medyada tanışıp, aşık olduğu Çinli Tou Liao (32) ile evlendi. 5 bin kilometre öteden gelen, Müslümanlığı seçip 'Taha' adını alan damat, "Eşimi ve Türkiye'yi çok seviyorum" dedi. Neslihan Korkmaz da "Sevgi engel tanımıyor" diye konuştu.

Mehmet Can PEÇE/ÇAYELİ (Rize), (DHA)
• 09 Şubat 2025 - 12:06 • Son Güncelleme:
Mehmet Can PEÇE/ÇAYELİ (Rize), (DHA)
• 09 Şubat 2025 - 12:06 • Son Güncelleme:
1Sevgi engel tanımıyor Aşkı için müslüman oldu, 5 bin kilometre yol kat etti Rizeye Çinden damat geldi

Çayeli ilçesinde yaşayan Neslihan Korkmaz, arkadaşları aracılığıyla 5 yıl önce sosyal medyada tanıştığı Çinli Tou Liao ile arkadaş oldu. Uzun süre çevrim içi görüşen Korkmaz ve Liao, birbirine aşık olunca hayatlarını birleştirmeye karar verdi.

2Sevgi engel tanımıyor Aşkı için müslüman oldu, 5 bin kilometre yol kat etti Rizeye Çinden damat geldi

5 bin kilometre uzaklıktan gelen Tau Liao, ilçe müftü yardımcısı Abdulkerim Karabıyık'ın katıldığı programda kelimeişehadet getirip, İslamiyet’i seçerek Müslüman oldu ve 'Taha' adını aldı.

3Sevgi engel tanımıyor Aşkı için müslüman oldu, 5 bin kilometre yol kat etti Rizeye Çinden damat geldi

Neslihan ve Taha, ilçede düzenlenen törenle evlendi. Liao, düğünde kemençe eşliğinde horon oynayanlara eşlik etmeye çalıştı.

4SEVGİ ENGEL TANIMIYOR

'SEVGİ ENGEL TANIMIYOR'

Sevginin engel tanımadığını söyleyen Neslihan Korkmaz, "Çevremdekiler ilk duyduklarında 'Çok uzak değil mi?' diye tepkiler verdi. Ama sevgi engel tanımıyor. Biz salgın döneminde, evden dışarı çıkmadığımız dönemde arkadaşlarımız vasıtasıyla tanıştık.

5Sevgi engel tanımıyor Aşkı için müslüman oldu, 5 bin kilometre yol kat etti Rizeye Çinden damat geldi

Evden dışarı çıkamadığımız için mesafelerin uzak olduğunu hiç anlamadık. Aramızda 5 saatlik zaman farkı olmasına rağmen mesailerimizi birbirimize göre ayarladık" dedi.

6MÜSLÜMAN OLDU

'MÜSLÜMAN OLDU'

Eşinin evlenmeden önce İslamiyet’i seçtiğini ifade eden Korkmaz, "Benimle tanıştıktan sonra Müslümanlığı araştırmaya başladı. Sonunda Türkiye’ye geldiği 24 Ocak'ta Müslüman oldu. Bu duruma çok duygulandım.

7Sevgi engel tanımıyor Aşkı için müslüman oldu, 5 bin kilometre yol kat etti Rizeye Çinden damat geldi

Kendi isteğiyle Müslüman olması benim için çok değerliydi. Bana, 'Seninle birlikte olacaksam senin dininde olmak istiyorum' demişti. Şimdi çok mutluyuz" diye konuştu.

8EŞİMİ VE TÜRKİYEYİ ÇOK SEVİYORUM

'EŞİMİ VE TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYORUM'

Heyecanlı olduğu için konuşmakta zorlanan Taha da "Eşimi ve Türkiye'yi çok seviyorum. Az da olsa Türkçe konuşuyorum. Herkese teşekkür ederim" dedi.