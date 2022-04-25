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MagazinSevda Erginci'nin derin göğüs dekoltesi gözlerden kaçmadı!
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• 25 Nisan 2022 - 10:45 • Son Güncelleme:

Sevda Erginci'nin derin göğüs dekoltesi gözlerden kaçmadı!

Son olarakElkızı dizisiyle ekranlarda olan Sevda Erginci, sosyal medya pozlarıyla dikkat çekti. Siyahlar içinde olan Sevda Erginci'nin göğüs dekoltesi gözlerden kaçmadı. Ünlü oyuncunun hayranları bu poza yorum yağdırdı.

• 25 Nisan 2022 - 10:45 • Son Güncelleme:
1Sevda Ergincinin derin göğüs dekoltesi gözlerden kaçmadı
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Karagül, Ver Elini Aşk, Yasak Elma, Sevgili Geçmiş ve Uyanış: Büyük Selçuklu ve Elkızı gibi dizilerde boy gösteren oyuncu Sevda Erginci pozlarıyla hayranlarını mest etti.

2Sevda Ergincinin derin göğüs dekoltesi gözlerden kaçmadı

Siyahlar içinde poz veren oyuncunun derin göğüs dekoltesi sosyal medyayı salladı. Sevda Erginci'yi görenler "Çok seksisin" yorumlarında bulundu.

3Sevda Ergincinin derin göğüs dekoltesi gözlerden kaçmadı

Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde fit olmasıyla ilgili gelen sorulara şu yanıtı vermişti:

4Sevda Ergincinin derin göğüs dekoltesi gözlerden kaçmadı

"Sporla çok düzensiz bir ilişkim var. Ne zaman sevmeye başlasam kendimi nefes alamadığım bir set hayatı içinde buluyorum. O yüzden spor benim hayatımda sürdürülebilir hale gelemedi bir türlü. Çok fit olduğumu düşünmüyorum ama çok önemli de değil. Kendimi rahatsız hissettiğim noktada durdurup toparlıyorum bir şekilde."

5Sevda Ergincinin derin göğüs dekoltesi gözlerden kaçmadı

Erginci'nin 1.8 milyon takipçisi var. İşte cesur paylaşımları...

6Sevda Ergincinin derin göğüs dekoltesi gözlerden kaçmadı
7Sevda Ergincinin derin göğüs dekoltesi gözlerden kaçmadı
8Sevda Ergincinin derin göğüs dekoltesi gözlerden kaçmadı
9Sevda Ergincinin derin göğüs dekoltesi gözlerden kaçmadı
10Sevda Ergincinin derin göğüs dekoltesi gözlerden kaçmadı

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Sevda Erginci'nin derin göğüs dekoltesi gözlerden kaçmadı!

Sevda Erginci'nin derin göğüs dekoltesi gözlerden kaçmadı!

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