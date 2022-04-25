Sevda Erginci'nin derin göğüs dekoltesi gözlerden kaçmadı!

"Sporla çok düzensiz bir ilişkim var. Ne zaman sevmeye başlasam kendimi nefes alamadığım bir set hayatı içinde buluyorum. O yüzden spor benim hayatımda sürdürülebilir hale gelemedi bir türlü. Çok fit olduğumu düşünmüyorum ama çok önemli de değil. Kendimi rahatsız hissettiğim noktada durdurup toparlıyorum bir şekilde."