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MagazinSerkay Tütüncü,Burcu Özberk'in tatil pozlarına kayıtsız kalamadı!
HaberlerMagazin Haberleri Serkay Tütüncü,Burcu Özberk'in tatil pozlarına kayıtsız kalamadı!
• 27 Nisan 2022 - 10:30 • Son Güncelleme:

Serkay Tütüncü,Burcu Özberk'in tatil pozlarına kayıtsız kalamadı!

Aşk Mantık İntikam final yapınca soluğu Bali'de alan Burcu Özberk tatil fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor. Burcu Özberk'in cesur pozunu gören arkadaşı Serkay Tütüncü kendini tutamadı. Bir dönem adı aşk iddialarına karıştığı arkadaşına Tütüncü yorum yaptı.

• 27 Nisan 2022 - 10:30 • Son Güncelleme:
1Serkay Tütüncü,Burcu Özberkin tatil pozlarına kayıtsız kalamadı
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Aşk Mantık İntikam'ın güzel oyuncusu Burcu Özberk yaz özlemi çekiyordu. Dizi final yapınca Burcu Özberk soluğu hemen Bali'de aldı.

2Serkay Tütüncü,Burcu Özberkin tatil pozlarına kayıtsız kalamadı

Son zamanlarda Instagram'daki cesur pozlarıyla gündeme gelen oyuncu yeni pozlarını yayınladı.

3Serkay Tütüncü,Burcu Özberkin tatil pozlarına kayıtsız kalamadı

Aşk Mantık İntikam finali sonrası Bali'ye giderek cesur pozlarını paylaşan Özberk yine derin yırtmaçlı tarzıyla hayranlarını mest etti.

4Serkay Tütüncü,Burcu Özberkin tatil pozlarına kayıtsız kalamadı

Bir dönem adı aşk iddialarına karışan arkadaşı Serkay Tütüncü de kendini tutamadı.

5Serkay Tütüncü,Burcu Özberkin tatil pozlarına kayıtsız kalamadı

Serkay Tütüncü Burcu Özberk'in pozuna "Of nasıl özledim Bali'yi" deyince sosyal medya yıkıldı.

6Serkay Tütüncü,Burcu Özberkin tatil pozlarına kayıtsız kalamadı

İkilinin hayranları Tütüncü'ye "Sadece Bali mi? Ya Burcu?" yorumları yaptı.

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