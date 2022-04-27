• 27 Nisan 2022 - 10:30 • Son Güncelleme:
Serkay Tütüncü,Burcu Özberk'in tatil pozlarına kayıtsız kalamadı!
Aşk Mantık İntikam final yapınca soluğu Bali'de alan Burcu Özberk tatil fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor. Burcu Özberk'in cesur pozunu gören arkadaşı Serkay Tütüncü kendini tutamadı. Bir dönem adı aşk iddialarına karıştığı arkadaşına Tütüncü yorum yaptı.
• 27 Nisan 2022 - 10:30 • Son Güncelleme:
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Aşk Mantık İntikam'ın güzel oyuncusu Burcu Özberk yaz özlemi çekiyordu. Dizi final yapınca Burcu Özberk soluğu hemen Bali'de aldı.
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Bir dönem adı aşk iddialarına karışan arkadaşı Serkay Tütüncü de kendini tutamadı.