Seren Serengil, Gülşen'e meydana okudu! 'Taklit etmem taklit edilirim'
Uzun süredir sahnelerden uzak olan Seren Serengil geçtiğimiz gün cesur kıyafetiyle sahnedeydi. Transparan iddialı tercihiyle sahneye çıkan Gülşen'i eleştiren Seren Serengil, Gülşen'e meydan okudu. Serengil, sahnede giydiği cüretkar elbisesi için Gülşen'i taklit ettiği iddialarına "Ben taklit etmem taklit edilirim" dedi.
Uzun süredir sahnelerden uzak olan Seren Serengil, geçtiğimiz gün dinleyicilerle buluştu. Zayıflık uğruna bıçak altına yattığından bu yana sağlık problemleriyle boğuşan ve 43,5 kiloya kadar düşüp, operasyon geçirmek zorunda kalan Serengil, Batum'un ardından İstanbul'da da konser verdi.
SERENGİL'İN 'GÜLŞEN' TARZI!
Geçtiğimiz ay transparan iddialı tercihiyle sahneye çıkan Gülşen'i eleştiren Seren Serengil'in derin dekolteli kıyafeti dikkatlerden kaçmadı. Ayrıca ünlü ismin lila rengi elbisesi sosyal medya kullanıcıları tarafından Gülşen'in Bursa konserinde giydiği kostüme benzetildi. Takipçileri tarafından ti'ye alınan Serengil'in gönderisine yorum yağdı.
"ÖNCE ELEŞTİRİP, SONRA AYNISINI GİYMİŞSİN"
İşte Seren Serengil'in paylaşımına gelen yorumlardan bazıları:
* Gülşen'i eleştiriyordun, elbisesinin aynısı üstünde. Ama Gülşen'de yetenek, ses ve müzik bilgisi var. Fark bu...
* Çok gördük bu elbiseden! Güzel mi; evet güzel ama farklı bir şey görmek isterdik.
* Elbise hiç olmamış... Sanki Gülşen'in elbisesinin pazar versiyonu...
* Gülşen pozları ve Gülşen tarzı...
* Yapmayın bunu kendinize, zorlamayın. Komiksiniz cidden...
* Gülşen'i eleştirdikten sonra sahnede Gülşen'i taklit etmişsin. Elbise aynı...
* Elbisedeki işçilik çok kötü, çok kalitesiz duruyor.
"BU KADAR ÇOK FAZLA VE AVAM!" DEMİŞTİ
Ünlü isim, daha önce İzzet Yıldızhan'ın, "Külotla sahneye çıkmasınlar bir zahmet!" sözlerine gönderme yaparak, Gülşen'i eleştirmişti.
Serengil, "Bugüne kadar değil ama son kıyafet külot, sütyen... Olay amacını aştı bence. Striptiz kıyafeti gibi, bu kadarı da yemekli masaların olduğu ortam için çok fazla ve avam artık. İlla şeyini çıkaracaksınız!" şeklinde konuşmuştu.
Kutlamalar sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Seren Serengil, sahnede giydiği cüretkar kıyafet yüzünden Gülşen'i taklit ediyor iddialarına "Ben kimseyi taklit etmem taklit edilirim, ben aileden öyle büyütüldüm" cevabını verdi. Sahnelere yeniden dönmesiyle ilgili de "Yeni gelmedim geri geldim" dedi.