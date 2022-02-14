Seren Serengil, Gülşen'e meydana okudu! 'Taklit etmem taklit edilirim'

"ÖNCE ELEŞTİRİP, SONRA AYNISINI GİYMİŞSİN"

İşte Seren Serengil'in paylaşımına gelen yorumlardan bazıları:



* Gülşen'i eleştiriyordun, elbisesinin aynısı üstünde. Ama Gülşen'de yetenek, ses ve müzik bilgisi var. Fark bu...



* Çok gördük bu elbiseden! Güzel mi; evet güzel ama farklı bir şey görmek isterdik.



* Elbise hiç olmamış... Sanki Gülşen'in elbisesinin pazar versiyonu...



* Gülşen pozları ve Gülşen tarzı...



* Yapmayın bunu kendinize, zorlamayın. Komiksiniz cidden...



* Gülşen'i eleştirdikten sonra sahnede Gülşen'i taklit etmişsin. Elbise aynı...



* Elbisedeki işçilik çok kötü, çok kalitesiz duruyor.