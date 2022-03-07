Seren Serengil 'cesur elbise' ile sahneye çıktı! 'Gülşen’i eleştiriyordun ne oldu?'

Seren Serengil'in iddialı seçimine iyi yorumlar olduğu kadar eleştirel yorumlar da vardı. Bazı takipçileri Seren Serengil’in formda vücudunu beğenirken bazıları ise, “Gülşen’i eleştiriyordun ne oldu?” gibi yorumlarda bulundu. (Posta)