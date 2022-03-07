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MagazinSeren Serengil 'cesur elbise' ile sahneye çıktı! 'Gülşen’i eleştiriyordun ne oldu?'
HaberlerMagazin Haberleri Seren Serengil 'cesur elbise' ile sahneye çıktı! 'Gülşen’i eleştiriyordun ne oldu?'
• 07 Mart 2022 - 18:04 • Son Güncelleme:

Seren Serengil 'cesur elbise' ile sahneye çıktı! 'Gülşen’i eleştiriyordun ne oldu?'

Bir magazin programında yorumculuk yapan Seren Serengil, sosyal medya sayfasından sahnede tercih ettiği cesur elbisesini paylaştı. Seren Serengil’in paylaşımı takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

• 07 Mart 2022 - 18:04 • Son Güncelleme:
1Seren Serengil cesur elbise ile sahneye çıktı Gülşen’i eleştiriyordun ne oldu
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Uzun seneler sonra sahnelere dönen Seren Serengil iddialı sahne kıyafetleriyle dikkat çekiyor.

2Seren Serengil cesur elbise ile sahneye çıktı Gülşen’i eleştiriyordun ne oldu

Gülşen'in kostümlerini ve dansını eleştirilmesiyle adından söz ettiren Seren Serengil son olarak sahnede beyaz dekolteli bir elbise tercih etti.

3Seren Serengil cesur elbise ile sahneye çıktı Gülşen’i eleştiriyordun ne oldu

Seren Serengil'in tarzı eleştiri yağmuruna tuttuğu Gülşen'i akıllara getirdi.

4Seren Serengil cesur elbise ile sahneye çıktı Gülşen’i eleştiriyordun ne oldu

Seren Serengil'in iddialı seçimine iyi yorumlar olduğu kadar eleştirel yorumlar da vardı. Bazı takipçileri Seren Serengil’in formda vücudunu beğenirken bazıları ise, “Gülşen’i eleştiriyordun ne oldu?” gibi yorumlarda bulundu. (Posta)

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