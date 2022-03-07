• 07 Mart 2022 - 18:04 • Son Güncelleme:
Seren Serengil 'cesur elbise' ile sahneye çıktı! 'Gülşen’i eleştiriyordun ne oldu?'
Bir magazin programında yorumculuk yapan Seren Serengil, sosyal medya sayfasından sahnede tercih ettiği cesur elbisesini paylaştı. Seren Serengil’in paylaşımı takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.
• 07 Mart 2022 - 18:04 • Son Güncelleme:
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Uzun seneler sonra sahnelere dönen Seren Serengil iddialı sahne kıyafetleriyle dikkat çekiyor.
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Gülşen'in kostümlerini ve dansını eleştirilmesiyle adından söz ettiren Seren Serengil son olarak sahnede beyaz dekolteli bir elbise tercih etti.
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