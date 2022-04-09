• 09 Nisan 2022 - 11:36 • Son Güncelleme:
Seren Serengil, Arto ve Bircan Bali'nin 'Gülşen' itirazı ile ilgili flaş karar!
Şarkıcı Gülşen, 'Söylemezsem Olmaz' adlı programda kendisini hedef gösterip hakaret ettikleri iddiasıyla bir ay konuşmama kararı aldırdığı sunucular Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto mahkemeye itirazda bulundu. Mahkeme konuyla ilgili kararını verdi.
• 09 Nisan 2022 - 11:36 • Son Güncelleme:
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Beyaz TV'de yayınlanan ‘Söylemezsem Olmaz’ programının sunucuları Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto, sahne şovları ve iddialı kostümleriyle gündem olan popçu Gülşen’i, ‘Lolipop’ adlı şarkısı için verdiği pozlar nedeniyle eleştirdi.
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Üç ismin kişisel hırs ve husumetle haber verme sınırını aşarak kendisine hakarette bulunduğunu iddia eden 45 yaşındaki Gülşen, İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak, korunma talebinde bulundu.
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Tedbir talebini değerlendiren İstanbul Aile Mahkemesi, Gülşen’i haklı buldu. Mahkeme, davalılar Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto’nun bir ay süreyle şarkıcıya yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine hükmetti.
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