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MagazinSeren Serengil, Arto ve Bircan Bali'nin 'Gülşen' itirazı ile ilgili flaş karar!
HaberlerMagazin Haberleri Seren Serengil, Arto ve Bircan Bali'nin 'Gülşen' itirazı ile ilgili flaş karar!
• 09 Nisan 2022 - 11:36 • Son Güncelleme:

Seren Serengil, Arto ve Bircan Bali'nin 'Gülşen' itirazı ile ilgili flaş karar!

Şarkıcı Gülşen, 'Söylemezsem Olmaz' adlı programda kendisini hedef gösterip hakaret ettikleri iddiasıyla bir ay konuşmama kararı aldırdığı sunucular Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto mahkemeye itirazda bulundu. Mahkeme konuyla ilgili kararını verdi.

• 09 Nisan 2022 - 11:36 • Son Güncelleme:
1Seren Serengil, Arto ve Bircan Balinin Gülşen itirazı ile ilgili flaş karar
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Beyaz TV'de yayınlanan ‘Söylemezsem Olmaz’ programının sunucuları Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto, sahne şovları ve iddialı kostümleriyle gündem olan popçu Gülşen’i, ‘Lolipop’ adlı şarkısı için verdiği pozlar nedeniyle eleştirdi.

2Seren Serengil, Arto ve Bircan Balinin Gülşen itirazı ile ilgili flaş karar

Üç ismin kişisel hırs ve husumetle haber verme sınırını aşarak kendisine hakarette bulunduğunu iddia eden 45 yaşındaki Gülşen, İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak, korunma talebinde bulundu.

3PSİKOLOJİK ŞİDDET UYGULUYORLAR

"PSİKOLOJİK ŞİDDET UYGULUYORLAR"

Dilekçede, “Davalılar, ülkenin halihazırda hiçbir problemi yokmuş gibi gerçek dışı beyan ve iddialarla, haksız ve hukuka aykırı bir şekilde Gülşen’i gündemin birinci sırasına çıkarmaya çalışmaktadır.

4Seren Serengil, Arto ve Bircan Balinin Gülşen itirazı ile ilgili flaş karar

Davalılar, programın reytingini arttırmak uğruna gerçeğe aykırı bir şekilde Gülşen’in toplum önündeki itibarını sarsmaya ve kişilik haklarına saldırıda bulunmaktadır.

5Seren Serengil, Arto ve Bircan Balinin Gülşen itirazı ile ilgili flaş karar

Gülşen’i hedef göstererek alenen hakaretlerde bulunan ve psikolojik şiddet uygulayan davalıların bu eylemine son vermesi için mahkemenizden tedbir kararı verilmesini istiyoruz” denildi.

6Seren Serengil, Arto ve Bircan Balinin Gülşen itirazı ile ilgili flaş karar

Tedbir talebini değerlendiren İstanbul Aile Mahkemesi, Gülşen’i haklı buldu. Mahkeme, davalılar Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto’nun bir ay süreyle şarkıcıya yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine hükmetti.

7KARARA UYMAZLARSA ZORLAMA HAPSİ UYGULANACAK

KARARA UYMAZLARSA 'ZORLAMA HAPSİ' UYGULANACAK!

Mahkeme, davalılar Bali, Arto ve Serengil'in tedbir kararına aykırı davranması halinde 3 günden 10 güne kadar ‘zorlama hapsi’ uygulanacağını da kararında açıkladı.

8SUNUCULARIN İTİRAZINA MAHMEKEDEN RED

SUNUCULARIN İTİRAZINA MAHMEKEDEN RED

Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar'ın haberine göre; üç sunucu kararla ilgili itiraz dilekçesi verdi. Ancak mahkeme, önceden verilen tedbir kararının yasanın amacına uygun olduğu gerekçesiyle itirazı reddetti.

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