Seren Serengil, Arto ve Bircan Bali'nin 'Gülşen' itirazı ile ilgili flaş karar!

"PSİKOLOJİK ŞİDDET UYGULUYORLAR"

Dilekçede, “Davalılar, ülkenin halihazırda hiçbir problemi yokmuş gibi gerçek dışı beyan ve iddialarla, haksız ve hukuka aykırı bir şekilde Gülşen’i gündemin birinci sırasına çıkarmaya çalışmaktadır.