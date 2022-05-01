• 01 Mayıs 2022 - 13:26 • Son Güncelleme:
Serdar Ortaç zor günler geçiriyor! Mehmet Ali Erbil'in önerisiyle o tedaviye başladı
MS hastalığı ile mücadele eden Serdar Ortaç ağrıları yüzünden zor günler geçiriyor. Ortaç Mehmet Ali Erbil'in tavsiyesi ile elekromanyetik tedavisi görmeye başladı. Ağrılarla mücadele eden Serdar Ortaç, tedavi sürecini anlattı.
• 01 Mayıs 2022 - 13:26 • Son Güncelleme:
1
MS hastalığı olan Serdar Ortaç son günlerde ağrıları sebebiyle zorlanıyor. Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil'in tavsiyesine uydu ve yeni bir tedaviye başladı.
3
4