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MagazinSerdar Ortaç zor günler geçiriyor! Mehmet Ali Erbil'in önerisiyle o tedaviye başladı
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• 01 Mayıs 2022 - 13:26 • Son Güncelleme:

Serdar Ortaç zor günler geçiriyor! Mehmet Ali Erbil'in önerisiyle o tedaviye başladı

MS hastalığı ile mücadele eden Serdar Ortaç ağrıları yüzünden zor günler geçiriyor. Ortaç Mehmet Ali Erbil'in tavsiyesi ile elekromanyetik tedavisi görmeye başladı. Ağrılarla mücadele eden Serdar Ortaç, tedavi sürecini anlattı.

• 01 Mayıs 2022 - 13:26 • Son Güncelleme:
1Serdar Ortaç zor günler geçiriyor Mehmet Ali Erbilin önerisiyle o tedaviye başladı
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MS hastalığı olan Serdar Ortaç son günlerde ağrıları sebebiyle zorlanıyor. Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil'in tavsiyesine uydu ve yeni bir tedaviye başladı.

2Serdar Ortaç zor günler geçiriyor Mehmet Ali Erbilin önerisiyle o tedaviye başladı

Ortaç yaşadığı zor günleri şu sözlerle anlattı: "MS hastalığım var. Bundan dolayı ağrılarım çok. Bir de yürüme zorluğum olduğu için kalça kemiğimde düzleşme olmuş.

3Serdar Ortaç zor günler geçiriyor Mehmet Ali Erbilin önerisiyle o tedaviye başladı

Plaka taktırmak lazım. Plaka taktırmaya gerek olmasın diye buraya geldim. Gelmeden önce Mehmet Ali Erbil ile konuştum. Ona da iyi gelmiş.

4Serdar Ortaç zor günler geçiriyor Mehmet Ali Erbilin önerisiyle o tedaviye başladı

Ama ben MS hastasıyım. Onun ki başka. Konser sezonu öncesi buna ihtiyacım vardı. Çok iyi oldu. Ayakta durmaya ağrısız neşeli neşeli şarkı söylemeye ihtiyacım var."

5Serdar Ortaç zor günler geçiriyor Mehmet Ali Erbilin önerisiyle o tedaviye başladı

Ünlü şarkıcıya elektromanyetik alan uygulaması yapılmaya başlandı.

6Serdar Ortaç zor günler geçiriyor Mehmet Ali Erbilin önerisiyle o tedaviye başladı

MS hastalığından dolayı uzun zamandır ağrılarla yaşayan Serdar Ortaç, 10 seanslık tedavi görecek.

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