Serbest kalan Narin'in babası Arif Güran fenomenlere tepki gösterdi: Kızımdan nemalanmalarını istemiyorum
Narin Güran'ın babası Arif Güran, serbest bırakıldıktan sonra ilk kez açıklama yaptı. Güran, "Temennim kızımın sağ bulunmasıydı. Bu soruşturmayla ilgili zaten bir gizlilik kararı var. Allah'ın izniyle kim olursa olsun devlet çıkaracak. Kim yakalanmışsa kim suçluysa devlet bunları çıkaracak. İlk ifadem de son ifadem de aynı ifadedir" dedi. Tutuklu anne Yüksel Güran'ın da savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Güran ifadesinde, tutuklu amca Salim Güran'a ilişkin, "Nevzat ve Salim her zaman birlikte gezerler. İyi arkadaştırlar. Onları her zaman birlikte görüyordum. Dost olduklarını biliyorum. Bizim Salim ile ailecek herhangi bir husumetimiz yoktur. Kızıma neden zarar verdiğini bilmiyorum" dedi.
• 13 Eylül 2024 - 15:58 • Son Güncelleme:
• 13 Eylül 2024 - 15:58 • Son Güncelleme: