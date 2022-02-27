Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinSeray Sever doğum gününde kötü haberi verdi!
HaberlerMagazin Haberleri Seray Sever doğum gününde kötü haberi verdi!
• 27 Şubat 2022 - 10:18 • Son Güncelleme:

Seray Sever doğum gününde kötü haberi verdi!

İkiz bebeklerini kucağına almak için gün sayan Seray Sever doğum gününde kötü haberi takipçileriyle paylaştı. Ev haliyle pastasını üfleyen Seray Sever babasının entübe edildiğini duyurdu. Seray Sever "Doğum günüm ilk defa mübarek Miraç Kandili'ne denk geldi. Tüm dualarım şu an entübe olarak sağlık mücadelesi veren canım babam için" dedi.

• 27 Şubat 2022 - 10:18 • Son Güncelleme:
1Seray Sever doğum gününde kötü haberi verdi
ABONE OL

Hamile olan ve hamilelik sürecini evde dinlenerek geçiren Seray Sever doğum gününü kutlarken üzen haberi de takipçileriyle paylaştı. Kendisinden 10 yaş küçük eşiyle pozlarını paylaşan Sever'e 'Geçmiş olsun' yorumları yağdı.

2Seray Sever doğum gününde kötü haberi verdi

Ev haliyle pasta keserken fotoğraflarını paylaşan Seray Sever fotoğrafın altına şu notu düştü:

"Bugün 27 Şubat… Doğum günüm ilk defa mübarek Miraç Kandili'ne denk geldi. Tüm dualarım şu an hastanede entübe olarak sağlık mücadelesi veren canım babamın eskisinden de sağlıklı olarak aramıza dönmesi ve 74 yaşında heyecanla beklediği torun sevgisini yaşaması için.

3Seray Sever doğum gününde kötü haberi verdi

Rabbim sen her şeye kadirsin. Ol dersin olur. Lütfunla, kolaylıkla, sağlıkla, hayırlısıyla bebeklerimizi kucağımıza almayı nasip et. Canım babamı bize ve torunlarına bağışla. Dileğim bu mübarek günde tüm hastalara şifa, dertlilere deva, dualarımızın kabulü yüce katında. İstanbul’da ev istirahatinde olduğum için ve mevcut durumlardan dolayı ev halimizle pastamızı kestik.

4Seray Sever doğum gününde kötü haberi verdi

Canım kocam ve ailem ve dostlarım iyi ki varsınız. Her şeyin başı sağlık. Allah'ım hepimizi her türlü hastalıktan, acıdan, kötülükten, üzüntüden, dertten korusun. Savaşlar bitsin. Maddi manevi ferahlık, bolluk bereket gelsin. İnsanların yüzü gülsün. Miraç Kandilimiz mübarek olsun."

5Seray Sever doğum gününde kötü haberi verdi

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Ukrayna'nın eski güzeli harekete geçti! Takipçilerine mesaj verdi...

Ukrayna'nın eski güzeli harekete geçti! Takipçilerine mesaj verdi...

Survivor Sercan Yıldırım'dan zehir zemberek sözler! Oyun parkurunu terk etti! Sercan Yıldırım diskalifiye mi oldu?

Survivor Sercan Yıldırım'dan zehir zemberek sözler! Oyun parkurunu terk etti! Sercan Yıldırım diskalifiye mi oldu?

Selena dizisinde rol almış! Sinem Kobal kardeşi Kerem Kobal'ı paylaştı!

Selena dizisinde rol almış! Sinem Kobal kardeşi Kerem Kobal'ı paylaştı!

Alişan ve Buse Varol arasındaki buzlar eridi mi? Flaş paylaşım...

Alişan ve Buse Varol arasındaki buzlar eridi mi? Flaş paylaşım...