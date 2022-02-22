Sensibile'den Torrent'e ilk transfer hediyesi! Fatih Terim alamadı o bitirmeye gitti
Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu'dan memnun kalmayan, Pulgar'ın ise sezon sonunda İtalya'ya döneceğini hesaplayan Galatasaray yönetimi '6' numara transferi için harekete geçti. İşte Sensibile'nin ilk adayı...
Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Galatasaray'da sol bek oyuncusu Ömer Bayram, bir paylaşımda bulundu.Bayram, Instagram'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
Umutsuzluğa kapılıp pes etmek değil. Futbol da tıpkı hayat gibi sürprizlerle dolu aynı zamanda da hatalara çok açık bir oyun. Üzülerek dile getiriyorum ama maalesef ben de dün akşam oynadığımız oyunda, yaptığım bir hata sonucu takımıma bir penaltı kaybı yaşattım. Takım arkadaşlarımın gösterdiği çaba ve muhteşem özveri ile bu hatayı telafi etmeyi başarabildik.
Bizler Galatasaraylıyız, biz Galatasarayız.. Şanlı taraftarımızın desteğiyle kocaman bir aileyiz. Tarihimizde olağanüstü bir gurur ve eşsiz başarılar var. Bu büyük camianın kaptanlarından biri olabilmenin verdiği muhteşem gurur ve getirdiği büyük sorumluluğu da göz önüne alarak şunu söyleyebilirim ki şu anın aksine, yeniden Galatasaray'a yakışır bir duruma gelebilmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bunu şanlı taraftarımıza ve büyük kulübümüze borçluyuz. Tüm kalbimle ve azmimle söylüyorum, güzel günlerimiz çok yakında..
İtalya Serie A ekiplerinden Roma, yaz aylarında kadrosunu güçlendirmek isterken kaynak yaratmak adına da takımdaki bazı isimlerle yollarını ayırmayı planlıyor. Bu isimler arasında gösterilen Amadou Diawara için Galatasaray 'ın devam eden ilgisinden bahsedilmekte...
Amadou Diawara, son olarak geride kalan ara transfer dönemi de dahil olmak üzere birçok kez Galatasaray'ın gündemine gelmişti. Il Calcio Magazine'in haberine göre Galatasaray'ın Amadou Diawara için ilgisi sürüyor.
Galatasaray'ın yeni sportif direktörü Pasquale Sensibile, Amadou Diawara transferi konusunda devreye girebilir. İtalyan spor adamı, Roma'da iki ayrı dönemde scout olarak görev almıştı. Son olarak 2018-19 sezonunda Roma'da scout olarak çalışmıştı ki Amadou Diawara da 2018-19 sezonunun sonunda Napoli'den transfer edilmişti.