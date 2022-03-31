• 31 Mart 2022 - 00:01 • Son Güncelleme:
'Sen sahtekar değilsin dedim ve...' Bilic resmen Fenerbahçe'yi duyurdu
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic The Athletic'e yaptığı açıklamalarla Türkiye'de olay yarattı. Hırvat çalıştırıcı Ali Koç'la olan görüşmesini anlatırken, 53 yaşındaki antrenörün 'bir sonraki adresim Türkiye olabilir' sözleri ise büyük dikkat çekti.
• 31 Mart 2022 - 00:01 • Son Güncelleme:
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Slaven Bilic, İngiliz basınına konuştu. Fenerbahçe'yle yaptığı görüşmeyi anlatan Hırvat teknik direktör, geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda da bulundu. Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Slaven Bilic'in The Athletic'e yaptığı açıklamalardaki Fenerbahçe detayları dikkat çekti.
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Bu işi kabul etmeme izin vermesini istedim, zorladım ama vermedi. Sonra kendi kendime, 'Antrenmanları durduracak, greve gidecek biri değilsin. Sen bir teknik direktörsün. Sahtekar değilsin. Günün sonunda bu sözleşmeyi imzaladın, işini yap' dedim. Sorun çıkarmak istemedim. Başkan zeki bir adam, bu yüzden sezon sonuna kadar kalacağımı kabul ettik. 3 Ocak'ta ayrılmak istedim ve kulüp sahibi de bunu kabul etti.
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