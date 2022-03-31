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Fenerbahçe'Sen sahtekar değilsin dedim ve...' Bilic resmen Fenerbahçe'yi duyurdu
HaberlerFenerbahçe Haberleri 'Sen sahtekar değilsin dedim ve...' Bilic resmen Fenerbahçe'yi duyurdu
• 31 Mart 2022 - 00:01 • Son Güncelleme:

'Sen sahtekar değilsin dedim ve...' Bilic resmen Fenerbahçe'yi duyurdu

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic The Athletic'e yaptığı açıklamalarla Türkiye'de olay yarattı. Hırvat çalıştırıcı Ali Koç'la olan görüşmesini anlatırken, 53 yaşındaki antrenörün 'bir sonraki adresim Türkiye olabilir' sözleri ise büyük dikkat çekti.

• 31 Mart 2022 - 00:01 • Son Güncelleme:
1Sen sahtekar değilsin dedim ve... Bilic resmen Fenerbahçeyi duyurdu
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Slaven Bilic, İngiliz basınına konuştu. Fenerbahçe'yle yaptığı görüşmeyi anlatan Hırvat teknik direktör, geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda da bulundu. Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Slaven Bilic'in The Athletic'e yaptığı açıklamalardaki Fenerbahçe detayları dikkat çekti.

2Slaven Bilicin açıklamalarında satır başları:

Slaven Bilic'in açıklamalarında satır başları:

Geçtiğimiz temmuz ayında üst düzey bir Avrupa kulübünden teklif aldım. Büyük bir kulüp ve oraya gitmek istedim. Başkanlarıyla 3 gün görüştüm. Ardından Beijing Guoan'ın sahibiyle konuştum ama gitmemi istemedi.

3Sen sahtekar değilsin dedim ve... Bilic resmen Fenerbahçeyi duyurdu

Bu işi kabul etmeme izin vermesini istedim, zorladım ama vermedi. Sonra kendi kendime, 'Antrenmanları durduracak, greve gidecek biri değilsin. Sen bir teknik direktörsün. Sahtekar değilsin. Günün sonunda bu sözleşmeyi imzaladın, işini yap' dedim. Sorun çıkarmak istemedim. Başkan zeki bir adam, bu yüzden sezon sonuna kadar kalacağımı kabul ettik. 3 Ocak'ta ayrılmak istedim ve kulüp sahibi de bunu kabul etti.

4Sen sahtekar değilsin dedim ve... Bilic resmen Fenerbahçeyi duyurdu

Ocak ayında üst düzey bir milli takımdan teklif aldım. Reddettim, çünkü Dünya Kupası aralık ayında ve gelecek sene de aynı durumda olacaktım. 6 yıl Hırvatistan'ın hocası oldum. Harika bir deneyimdi ama ben kulüp teknik direktörlüğü yapmak istiyorum. Oyuncularla günlük olarak ilgilenmek istiyorum.

5Sen sahtekar değilsin dedim ve... Bilic resmen Fenerbahçeyi duyurdu

Teknik direktörlük kariyerimin çoğunu İngiltere ve Türkiye'de geçirdim. Oradaki insanlar beni sever. İngiltere ve Türkiye'de kendimi çok iyi hissediyorum. Muhtemelen bir sonraki işim ya Türkiye'de ya da İngiltere'de olacak. Teknik direktör olarak bu iki ülkede çok iyi bir namım var.

6Sen sahtekar değilsin dedim ve... Bilic resmen Fenerbahçeyi duyurdu

Beşiktaş ile Arsenal'e karşı oynadığımız maçları hatırlıyorum. Maçlardan sonra Arsene Wenger yanıma gelip Beşiktaş'ın çok iyi oynadığından ve etkilendiğinden bahsetti. Özgüvenimi artıran büyük olaylardan biriydi.

7Sen sahtekar değilsin dedim ve... Bilic resmen Fenerbahçeyi duyurdu

Dimitri Payet, West Ham'daki her gününden zevk aldı. Payet'yi Beşiktaş'a da transfer etmek için çok uğraşmıştık ama olmamıştı. Sonra West Ham'a gidince Payet'yi alabildik.

8Sen sahtekar değilsin dedim ve... Bilic resmen Fenerbahçeyi duyurdu

David Sullivan, tanıdığı menajerlerden birinin Payet'yi temsil ettiğini söyledi. Bana isteyip istemediğimi sordu. Şaka zannettim. 'Hemen almalıyız' dedim. 3 gün içinde bu transferi bitirdik. Olumlu anlamda şok olmuştum.

9Sen sahtekar değilsin dedim ve... Bilic resmen Fenerbahçeyi duyurdu

Dimitri Payet, Premier Lig'de bir yıldız olmak istedi. Fransa Milli Takımı'na geri dönmeyi amaçladı. Oradaki potansiyelini gerçekleştiremedi. Birkaç maç harika oynadı ama sonra istediklerini yapamadı. Ancak, West Ham için harika zamanlar geçirdi.

10Sen sahtekar değilsin dedim ve... Bilic resmen Fenerbahçeyi duyurdu

En iyi Slaven Bilic'in henüz gelmediğine inanıyorum. Tutkum, enerjim ve tecrübem var. Kendimi iyi hissediyorum. Hazır hissediyorum. Tekrar çalışmak için sabırsızlanıyorum.

11Sen sahtekar değilsin dedim ve... Bilic resmen Fenerbahçeyi duyurdu

Boş vakitlerimden keyif aldım ama dürüst olmak gerekirse biraz da mecburiydi. Kendimi sıfırladım ve ailemle vakit geçirdim. Şimdi kariyerimin bir sonraki adımı için sabırsızlanıyorum.

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'Sen sahtekar değilsin dedim ve...' Bilic resmen Fenerbahçe'yi duyurdu

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