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GalatasaraySemih Kaya'yı görünce dehşete düştü! İşte Galatasaray'ın yerli sağ beki
HaberlerGalatasaray Haberleri Semih Kaya'yı görünce dehşete düştü! İşte Galatasaray'ın yerli sağ beki
• 22 Mart 2022 - 10:56 • Son Güncelleme:

Semih Kaya'yı görünce dehşete düştü! İşte Galatasaray'ın yerli sağ beki

Gaziantep deplasmanında sağ bek oynayan ve gösterdiği performansla Galatasaray taraftarlarını isyan ettiren Semih Kaya'yı gören yönetim harekete geçti. Burak Elmas ve kurmayları Süper Lig'den yeni bir sağ bek buldu...

• 22 Mart 2022 - 10:56 • Son Güncelleme:
1Semih Kayayı görünce dehşete düştü İşte Galatasarayın yerli sağ beki
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Galatasaray forması altında gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Kerem Aktürkoğlu'nun talipleri her geçen gün artıyor. Olimpik Lyon, Atletico Madrid ve Wolfsburg'un takibinde olan genç oyuncu, Tottenham ile Arsenal'in de transfer listesinde girmeyi başardı.

2Semih Kayayı görünce dehşete düştü İşte Galatasarayın yerli sağ beki

Akşam'da yer alan habere göre; 23 yaşındaki genç yetenek, İngiliz temsilcilerinin scout ekipleri tarafından uzun bir süre yakından takip edildi. Tottenham ve Arsenal sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalacak.

3Semih Kayayı görünce dehşete düştü İşte Galatasarayın yerli sağ beki

Sarı-Kırmızılı yönetici Işıtan Gün, verdiği röportajda Kerem Aktürkoğlu ile iki İngiliz ekibinin ilgilendiğini ifade etmişti. Sarı-Kırmızılı yönetim, Kerem'in satışından 20 milyon euronun üzerinde gelir bekliyor.

4Semih Kayayı görünce dehşete düştü İşte Galatasarayın yerli sağ beki

Alman ekibi Wolfsburg'tan gelen 15 milyon euroluk teklif geri çevrilmişti, yönetim, genç oyuncunun sonraki satışında da bir miktar pay almayı hedefliyor. Aktürkoğlu'nun 2026 yılının haziran ayına kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunuyor.

5Semih Kayayı görünce dehşete düştü İşte Galatasarayın yerli sağ beki

Başarılı oyuncu, bu sezon 44 resmi maçta, 3 bin 345 dakika sahada kaldı. Genç oyuncu bu süre içinde takımına, 11 gol, 9 asistlik katkı yaptı. Kerem, sahada kaldığı her 312 dakikada bir takımına gol katkısında bulundu. 8 kez A Milli Takım forması giyen genç oyuncu, 3 gol atma başarısı gösterdi. Transfermarkt verilerine göre 23 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 11 milyon euroydu. Kerem Aktürkoğlu'nun 2020 yılında piyasa değeri ise 200 bin euroydu.

6Semih Kayayı görünce dehşete düştü İşte Galatasarayın yerli sağ beki

Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'a gelmesinde büyük etkisi olan Erzincan'daki hocası Kemal Kılıç, Akşam'a konuştu. Kılıç "Fatih Terim'e karşı özel bir sevgimiz, saygımız var. Tabii ki Galatasaray'a gitmesi ve Fatih Hoca ile çalışması yönünde telkinlerimiz oldu. Fenerbahçe ve birçok kulüp istiyordu. Burada Fatih Terim'in Türkiye'nin en büyük hocalarından biri olması da Kerem'in Galatasaray'ı seçmesinde rol oynadı." ifadelerini kullandı.

7Semih Kayayı görünce dehşete düştü İşte Galatasarayın yerli sağ beki

Cebrail Karayel adım adım Galatasaray'a. Bu sezon Süper Lig 'de yer alan Altay'da gösterdiği performans ile dikkatleri çeken 27 yaşındaki savunma oyuncusuna cim-bom talip oldu. İzmir temsilcisi ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan sağ bek, Galatasaray'da iyi bir rotasyon oyuncusu olarak düşünülüyor.

8Semih Kayayı görünce dehşete düştü İşte Galatasarayın yerli sağ beki

Önümüzdeki sezon yabancı sınırının artması Galatasaray'ı yerli futbolculara yönlendirdi. Kadrosunda sağ bek pozisyonunda, Omar Elabdolloui ve Sacha Boey bulunan sarı-kırmızılılar, Cebrail Karayel'i bek pozisyonu için rotasyon oyuncusu olarak takıma kazandırmak istiyor.

9Semih Kayayı görünce dehşete düştü İşte Galatasarayın yerli sağ beki

Cim-bom'un 27 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusuna yönelmesinin bir başka sebebi de, Cebrail Karayel'in Altay ile olan sözleşmesinin sezon sonu bitecek olması.

10Semih Kayayı görünce dehşete düştü İşte Galatasarayın yerli sağ beki

Altay forması ile 26 resmî maça çıkan Cebrail Karayel, 1 gol 4 asistlik katkı sağladı.

11Semih Kayayı görünce dehşete düştü İşte Galatasarayın yerli sağ beki

 

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