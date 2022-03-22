Semih Kaya'yı görünce dehşete düştü! İşte Galatasaray'ın yerli sağ beki
Gaziantep deplasmanında sağ bek oynayan ve gösterdiği performansla Galatasaray taraftarlarını isyan ettiren Semih Kaya'yı gören yönetim harekete geçti. Burak Elmas ve kurmayları Süper Lig'den yeni bir sağ bek buldu...
Galatasaray forması altında gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Kerem Aktürkoğlu'nun talipleri her geçen gün artıyor. Olimpik Lyon, Atletico Madrid ve Wolfsburg'un takibinde olan genç oyuncu, Tottenham ile Arsenal'in de transfer listesinde girmeyi başardı.
Başarılı oyuncu, bu sezon 44 resmi maçta, 3 bin 345 dakika sahada kaldı. Genç oyuncu bu süre içinde takımına, 11 gol, 9 asistlik katkı yaptı. Kerem, sahada kaldığı her 312 dakikada bir takımına gol katkısında bulundu. 8 kez A Milli Takım forması giyen genç oyuncu, 3 gol atma başarısı gösterdi. Transfermarkt verilerine göre 23 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 11 milyon euroydu. Kerem Aktürkoğlu'nun 2020 yılında piyasa değeri ise 200 bin euroydu.
Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'a gelmesinde büyük etkisi olan Erzincan'daki hocası Kemal Kılıç, Akşam'a konuştu. Kılıç "Fatih Terim'e karşı özel bir sevgimiz, saygımız var. Tabii ki Galatasaray'a gitmesi ve Fatih Hoca ile çalışması yönünde telkinlerimiz oldu. Fenerbahçe ve birçok kulüp istiyordu. Burada Fatih Terim'in Türkiye'nin en büyük hocalarından biri olması da Kerem'in Galatasaray'ı seçmesinde rol oynadı." ifadelerini kullandı.
Cebrail Karayel adım adım Galatasaray'a. Bu sezon Süper Lig 'de yer alan Altay'da gösterdiği performans ile dikkatleri çeken 27 yaşındaki savunma oyuncusuna cim-bom talip oldu. İzmir temsilcisi ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan sağ bek, Galatasaray'da iyi bir rotasyon oyuncusu olarak düşünülüyor.