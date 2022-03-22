Semih Kaya'yı görünce dehşete düştü! İşte Galatasaray'ın yerli sağ beki

Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'a gelmesinde büyük etkisi olan Erzincan'daki hocası Kemal Kılıç, Akşam'a konuştu. Kılıç "Fatih Terim'e karşı özel bir sevgimiz, saygımız var. Tabii ki Galatasaray'a gitmesi ve Fatih Hoca ile çalışması yönünde telkinlerimiz oldu. Fenerbahçe ve birçok kulüp istiyordu. Burada Fatih Terim'in Türkiye'nin en büyük hocalarından biri olması da Kerem'in Galatasaray'ı seçmesinde rol oynadı." ifadelerini kullandı.