Selena'nın Ozan'ı Serkan Şenalp'in eşi aşka geldi!

Selena'da Ozan karakteri ile seyircilerin aklına kazınan Serkan Şenalp, Selena'dan sonra Birleşen Gönüller, Geçmişteki Sır, O Hayat Benim gibi projelerle de ekran önüne geldi. Şenalp eşiyle sosyal medyada sık sık paylaşım yapıyor.