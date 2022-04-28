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MagazinSelena'nın Ozan'ı Serkan Şenalp'in eşi aşka geldi!
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• 28 Nisan 2022 - 14:12 • Son Güncelleme:

Selena'nın Ozan'ı Serkan Şenalp'in eşi aşka geldi!

Bir zamanların fenomen dizisi Selena'da Selin ve Kıvılcım'ın aşık olduğu Ozan rolüne hayat veren Serkan Şenalp sosyal medyada sık sık paylaşım yapıyor. 2020'de dünya evine giren Serkan Şenalp'ın eşi aşka geldi.

• 28 Nisan 2022 - 14:12 • Son Güncelleme:
1Selenanın Ozanı Serkan Şenalpin eşi aşka geldi
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Selena'da Ozan karakteri ile seyircilerin aklına kazınan Serkan Şenalp, Selena'dan sonra Birleşen Gönüller, Geçmişteki Sır, O Hayat Benim gibi projelerle de ekran önüne geldi. Şenalp eşiyle sosyal medyada sık sık paylaşım yapıyor.

2Selenanın Ozanı Serkan Şenalpin eşi aşka geldi

Serkan Şenalp, Esengül Yılmaz ile 2020'de hayatını birleştirdi. Sosyal medyada oldukça aktif olan ikili, birbirleriyle sık sık paylaşım yapıyor

3SELENANIN OZANI SERKAN ŞENALPİN EŞİ AŞKA GELDİ

SELENA'NIN OZAN'I SERKAN ŞENALP'İN EŞİ AŞKA GELDİ!

Psikolog Esengül Yılmaz bu defa aşka geldi. Eşinin fotoğrafını çeken Yılmaz, "Yakışıklı bir bey" ifadelerini düştü.

4Selenanın Ozanı Serkan Şenalpin eşi aşka geldi

O pozu Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşan Yılmaz, bir diğer poza, "Kocam" diye yazdı.

5Selenanın Ozanı Serkan Şenalpin eşi aşka geldi

Sosyal medyada komedi türünde paylaşım yapan çift, 2020'de evlenmeden önce 2 yıl aşk yaşadı.

6Selenanın Ozanı Serkan Şenalpin eşi aşka geldi

Öte yandan Şenalp'in eşi Esengül Yılmaz, sosyal medyada verdiği pozlarla ve düzgün fiziğiyle dikkat çekiyor.

7Selenanın Ozanı Serkan Şenalpin eşi aşka geldi

İşte çiftin bazı paylaşımları...

8Selenanın Ozanı Serkan Şenalpin eşi aşka geldi
9Selenanın Ozanı Serkan Şenalpin eşi aşka geldi

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