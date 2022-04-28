• 28 Nisan 2022 - 14:12 • Son Güncelleme:
Selena'nın Ozan'ı Serkan Şenalp'in eşi aşka geldi!
Bir zamanların fenomen dizisi Selena'da Selin ve Kıvılcım'ın aşık olduğu Ozan rolüne hayat veren Serkan Şenalp sosyal medyada sık sık paylaşım yapıyor. 2020'de dünya evine giren Serkan Şenalp'ın eşi aşka geldi.
• 28 Nisan 2022 - 14:12 • Son Güncelleme:
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Selena'da Ozan karakteri ile seyircilerin aklına kazınan Serkan Şenalp, Selena'dan sonra Birleşen Gönüller, Geçmişteki Sır, O Hayat Benim gibi projelerle de ekran önüne geldi. Şenalp eşiyle sosyal medyada sık sık paylaşım yapıyor.
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Sosyal medyada komedi türünde paylaşım yapan çift, 2020'de evlenmeden önce 2 yıl aşk yaşadı.
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Öte yandan Şenalp'in eşi Esengül Yılmaz, sosyal medyada verdiği pozlarla ve düzgün fiziğiyle dikkat çekiyor.