Selen hemşirenin ölümünde şok eden detay! "24 yaşındaki kızımı elimden uçurdular"
İstanbul Beylikdüzü'nde özel bir hastanede dedesinin yanında refakatçi olarak kalan 24 yaşındaki hemşire Selen Bilgin hayatını kaybetmişti. Acılı anne Nergül Bilgin; "24 yaşındaki kızımı elimden uçurdular. Kızım öldü, o hala dışarda geziyor. Kızım kendi kendine niye anestezi yapsın. Eğer o yaptıysa şişesi neden doktordan çıktı" ifadelerini kullandı.
• 22 Mayıs 2024 - 10:55 • Son Güncelleme:
• 22 Mayıs 2024 - 10:55 • Son Güncelleme: