Selçuklu sultanlarının kemiklerinin DNA analizleri yapıldı! Hastalıkları ve ölüm nedenleri ortaya çıktı
Selçuklu Devleti sultanlarının türbesindeki poşetler içerisine istiflenmiş kemikleri bir araya getirilerek DNA analizleri yapıldı. Sultanların hastalıkları, savaşlardaki aldıkları yaralar ve zehirlenmeleri, kimliklerinin tespitinde belirleyici oldu. Çalışmalarda 1’inci Mesud ve 2’nci Kılıç Arslan Sultan’ın ankilozan spondilit (omurga romatizması) rahatsızlıklarının olduğu, Alaaddin Keykubat’ın kafatasındaki renk değişikliklerinin ağır metal zehirlenmesine işaret ettiği belirtildi. Savaşta ölen 1’inci Alaaddin Keyhüsrev’in ise kafatasında ve kemiklerinde kılıç ve hançer darbeleri belirlendi.
Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)
• 01 Şubat 2024 - 15:54 • Son Güncelleme:
Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)
• 01 Şubat 2024 - 15:54 • Son Güncelleme: