Selçuklu sultanlarının kemiklerinin DNA analizleri yapıldı! Hastalıkları ve ölüm nedenleri ortaya çıktı

Kafatasında ve kemiklerinde kılıç ve hançer darbelerinden tanı konuldu. 2’nci Alaaddin Keyhüsrev ise her ne kadar vahşi hayvan saldırısı sonrası öldüğü söylense de yüz bölgesinden kılıç kesileriyle öldüğünü görüyoruz.” (DHA)