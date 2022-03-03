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MagazinSelahattin Paşalı hamile sevgilisiyle galada! Hazal Kaya rahat durmadı...
HaberlerMagazin Haberleri Selahattin Paşalı hamile sevgilisiyle galada! Hazal Kaya rahat durmadı...
• 03 Mart 2022 - 17:04 • Son Güncelleme:

Selahattin Paşalı hamile sevgilisiyle galada! Hazal Kaya rahat durmadı...

Selahattin Paşalı, başrolünde oynadığı 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' dizisinin galasına hamile sevgilisi Lara Tümer ile katıldı. Çift poz verirken Hazal Kaya'nın da poza dahil olması herkesi güldürdü. Hazal Kaya ve Paşalı'nın pozu beğeni topladı.

• 03 Mart 2022 - 17:04 • Son Güncelleme:
1Selahattin Paşalı hamile sevgilisiyle galada Hazal Kaya rahat durmadı...
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Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde başrol olan Selahattin Paşalı, özel gösterime iki yıldır aşk yaşadığı hamile sevgilisi Lara Tümer ile katıldı. Geçtiğimiz ay bebek bekledikleri iddialarıyla gündeme gelen çift, konuyla ilgili sessizliklerini korumuş ancak çıkan haberlerden günler sonra Tümer, Paşalı'nın elinin göbeğinde olduğu bir pozu paylaşmış ve "Bir ömür benim aşklarım" notunu düşmüştü.

2KARNI BURNUNDA POZ VERDİ

KARNI BURNUNDA POZ VERDİ

Selahattin Paşalı'yı yeni dizisinin gala gecesinde yalnız bırakmayan Lara Tümer, büyüyen göbeğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Sevgilisiyle pozunu takipçilerinin beğenisine sunan Tümer, paylaşımına; "Seninle çok gurur duyuyorum aşkım Sıkı çalışman, disiplinin ve bu harika işe duyduğun saygıyla gurur duyuyorum. Bana her gün ilham veriyorsun ve sana tapıyorum" notunu düştü.

3Selahattin Paşalı hamile sevgilisiyle galada Hazal Kaya rahat durmadı...

Dizinin diğer başrol oyuncusu Hazal Kaya da meslektaşı Selahattin Paşalı ve sevgilisinin romantik pozuna; Tümer'in karnını tutarak dahil oldu.

4Selahattin Paşalı hamile sevgilisiyle galada Hazal Kaya rahat durmadı...

Hazal Kaya ve Paşalı'nın pozu beğeni topladı.

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