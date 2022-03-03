Selahattin Paşalı hamile sevgilisiyle galada! Hazal Kaya rahat durmadı...

Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde başrol olan Selahattin Paşalı, özel gösterime iki yıldır aşk yaşadığı hamile sevgilisi Lara Tümer ile katıldı. Geçtiğimiz ay bebek bekledikleri iddialarıyla gündeme gelen çift, konuyla ilgili sessizliklerini korumuş ancak çıkan haberlerden günler sonra Tümer, Paşalı'nın elinin göbeğinde olduğu bir pozu paylaşmış ve "Bir ömür benim aşklarım" notunu düşmüştü.