Şehit Eren Bülbül’ün yaş gününü 8 yıldır mezarı başında karşılıyor: “İnşallah terör biter, yeni Erenler ölmez”

"EREN EVLATLARIM İÇİNDE ÇOK FARKLIYDI"

Oğlunun doğum gününü mezarı başında kutlayan anne Bülbül, “Eren bu gece 11’e çeyrek kala dünyaya geldi. Eren evlatlarım içinde çok farklıydı. 13 evladım var, onun doğuşu bile farklıydı. Her bir anne dünyaya evlat getirmek ister, evlat hayatın meyvesidir. Onu istediğim gibi yaşatamadım, büyütemedim. Bu nedenle kalbim buruktur. Ama iyi ki Eren gibi bir evlat dünyaya getirdim. Öyle bir evladın annesi olduğum için mutluyum, huzurluyum” dedi.