Şehit Eren Bülbül’ün yaş gününü 8 yıldır mezarı başında karşılıyor: “İnşallah terör biter, yeni Erenler ölmez”
Trabzon'un Maçka ilçesi Köprüyanı Mahallesi'nde teröristlerin hırsızlık için girdiği evlerini güvenlik güçlerine gösterirken açılan ateş sonucu Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit edilen Eren Bülbül'ün 23'üncü doğum yıldömünü annesi hüzünlü geçiriyor. Şehidin annesi Ayşe Bülbül, Eren gibi bir evladın annesi olduğu için mutlu olduğunu belirterek, “İnşallah terör biter, yeni Erenler ölmez” dedi.
İHA
• 01 Ocak 2025 - 13:15 • Son Güncelleme:
İHA
• 01 Ocak 2025 - 13:15 • Son Güncelleme: