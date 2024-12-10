Isparta'da şehit düşen askerlerimize veda! 'Allah'ım cennetine al' diyerek uğurladı
Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 5 asker için memelekeletlerinde cenaze töreni düzenlendi. Şehit Tuğgeneral İsa Baydilli'nin cenazesi ise yarın öğlen düzenlenecek törenin ardından Kayseri Kartal Şehitliği'ne defnedilecek. Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek (26), memleketi Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı. Oğlunun tabutunun başında gözyaşı döken Sevgi İpek, "Allah'ım oğlumu cennetine al, senin acına nasıl dayanırım?" dedi.
• 10 Aralık 2024 - 17:33 • Son Güncelleme:
• 10 Aralık 2024 - 17:33 • Son Güncelleme: