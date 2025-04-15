Şehidin son isteği yerine getirildi! Operasyona gitmeden önce kardeşine mesaj attı
Pençe-Kilit Harekatı'nın Metina Bölgesi'nde 2022'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in (32) naaşı bulundu ve Erzurum'a getirildi. Şehit Tokyürek, şehit olmadan 1 gün önce kardeşine cep telefonundan yazdığı son mesajında vasiyet ettiği gibi köyünde son yolculuğuna uğurlandı.
Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)-
• 15 Nisan 2025 - 14:55 • Son Güncelleme:
Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)-
• 15 Nisan 2025 - 14:55 • Son Güncelleme: