Geri Dön
°
Şehir seçiniz
    BİST 2.1930.20EURO16.30-0.33USD14.840.15ALTIN919.920.41
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    YaşamŞehidin cenazesinde acı detay! Şehit olduğu gün evlilik yıl dönümüymüş
    HaberlerYaşam Haberleri Şehidin cenazesinde acı detay! Şehit olduğu gün evlilik yıl dönümüymüş
    ABONE OL

    Şehidin cenazesinde acı detay! Şehit olduğu gün evlilik yıl dönümüymüş

    Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde dün mühimmat sevki esnasında meydana gelen patlamada şehit olan Özel Harekat Polisi Birol İli memleketi Erzurum’da son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede şehit İli'nin eşi Merve İli'nin sözleri yürekleri dağladı. İli dün evlilik yıldönümü olduklarını belirterek, "Dün benim evlilik yıl dönümümdü, kocam şehadetiyle hediye verdi. Çocuğumuz bana emanet, bende Allah'a emanetim" diyerek gözyaşı döktü.

    • 23 Mart 2022 - 13:57 • Son Güncelleme:
    • 23 Mart 2022 - 13:57 • Son Güncelleme:
    1Şehidin cenazesinde acı detay Şehit olduğu gün evlilik yıl dönümüymüş

    Dün saat 13.30 sularında Bingöl Kaleönü Mahallesinde bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğünde eğitim bürosundan eğitim alanına mühimmat (anti tank) sevki esnasında patlama meydana geldi. Patlamada ağır yaralanan Özel Harekat Polisleri Necati Aygün ve Birol İli, Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    2Şehidin cenazesinde acı detay Şehit olduğu gün evlilik yıl dönümüymüş

    Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan özel harekat polislerinden Aydın Çine nüfusuna kayıtlı Necati Aygün ve Erzurum Aziziye nüfusuna kayıtlı Birol İli, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

    3Şehidin cenazesinde acı detay Şehit olduğu gün evlilik yıl dönümüymüş

    Erzurumlu olan şehit Özel Harekat Polisi Birol İli, dün akşam saatlerinde kara yolu ile memleketine getirildi.

    4Şehidin cenazesinde acı detay Şehit olduğu gün evlilik yıl dönümüymüş

    Özel Harekat Polisi Birol İli’nin cenazesi bugün sabah helallik alınmak üzere baba ocağına getirildi.

    5Şehidin cenazesinde acı detay Şehit olduğu gün evlilik yıl dönümüymüş

    Şehidin cenazesi daha sonra cenaze namazının kılınacağı Narmanlı Camii'ne götürüldü.

    6Şehidin cenazesinde acı detay Şehit olduğu gün evlilik yıl dönümüymüş

    Şehidin cenazesine İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Emniyet Müdürü Levent Tuncer, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, MHP İl Başkanı Naim Karataş, şehidin babası Erol İli, şehidin annesi Serap İli, şehidin eşi Merve İli, askeri erkan, kamu kurum müdürleri, şehidin yakınları ve binlerce Erzurumlu katıldı.

    7Şehidin cenazesinde acı detay Şehit olduğu gün evlilik yıl dönümüymüş

    Öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi Aziziye ilçesine bağlı Demirgeçit köyü mezarlığına defnedildi.

    8Babamın tabutu açılmıyor

    "Babamın tabutu açılmıyor"

    Şehit Birol İli'nin 3 yaşındaki oğlu Metehan tabut başında babasının fotoğrafını öperek annesine babamın tabutu açılmıyor demesi ise çevredekileri gözyaşına boğdu.

    9Şehidin cenazesinde acı detay Şehit olduğu gün evlilik yıl dönümüymüş

    32 yaşındaki Şehit Polis Birol İli’nin evli ve 3 yaşında bir çocuğu olduğu öğrenildi.

    10Şehidin cenazesinde acı detay Şehit olduğu gün evlilik yıl dönümüymüş
    11Şehidin cenazesinde acı detay Şehit olduğu gün evlilik yıl dönümüymüş
    12Şehidin cenazesinde acı detay Şehit olduğu gün evlilik yıl dönümüymüş
    13Şehidin cenazesinde acı detay Şehit olduğu gün evlilik yıl dönümüymüş
    14Şehidin cenazesinde acı detay Şehit olduğu gün evlilik yıl dönümüymüş
    15Şehidin cenazesinde acı detay Şehit olduğu gün evlilik yıl dönümüymüş
    16Şehidin cenazesinde acı detay Şehit olduğu gün evlilik yıl dönümüymüş
    17Şehidin cenazesinde acı detay Şehit olduğu gün evlilik yıl dönümüymüş
    18Şehidin cenazesinde acı detay Şehit olduğu gün evlilik yıl dönümüymüş
    19Şehidin cenazesinde acı detay Şehit olduğu gün evlilik yıl dönümüymüş

      İLGİLİ GALERİLER

      Sıradaki Galeri
      Dünyanın en kirli havasının hangi ülkede olduğu belli oldu! İşte Türkiye'nin listedeki yeri...

      Dünyanın en kirli havasının hangi ülkede olduğu belli oldu! İşte Türkiye'nin listedeki yeri...

      Ukrayna - Rusya savaşında son dakika haberleri... Rusya NATO'yu uyardı: Ukrayna'ya barış gücü gönderirseniz savaş çıkar!

      Ukrayna - Rusya savaşında son dakika haberleri... Rusya NATO'yu uyardı: Ukrayna'ya barış gücü gönderirseniz savaş çıkar!

      Altında son dakika tahmini! O tarihte rekor kıracak! Altın fiyatlarıyla ilgili peş peşe açıklamalar! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

      Altında son dakika tahmini! O tarihte rekor kıracak! Altın fiyatlarıyla ilgili peş peşe açıklamalar! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

      EYT’liler için 5 formül! Emekli maaşından yüzde 15 kesinti ve…

      EYT’liler için 5 formül! Emekli maaşından yüzde 15 kesinti ve…