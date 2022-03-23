Şehidin cenazesinde acı detay! Şehit olduğu gün evlilik yıl dönümüymüş

Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan özel harekat polislerinden Aydın Çine nüfusuna kayıtlı Necati Aygün ve Erzurum Aziziye nüfusuna kayıtlı Birol İli, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.