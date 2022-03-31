• 31 Mart 2022 - 09:44 • Son Güncelleme:
Sedef Şahin spor pozunu takipçileriyle paylaştı! 'Spor neydi,spor emekti'
'Adını Feriha Koydum' dizisinde canlandırdığı 'Cansu' karakteriyle şöhreti yakalayan ve değişimiyle adından söz ettiren Sedef Şahin, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Oyuncu, son olarak amuda kalktığı anları takipçileriyle paylaştı.
• 31 Mart 2022 - 09:44 • Son Güncelleme:
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Başrollerini Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un paylaştığı 'Adını Feriha Koydum' dizisindeki Cansu rolü ile ünlenen Sedef Şahin, değişimi ile şaşırtıyor. Dizinin ardından setlere ara veren oyuncu, yeni görüntüsü ile dikkatleri üzerine çekiyor.
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Beş yıl içerisinde 20 kilo veren Şahin, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Güzel oyuncu, son olarak spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı.
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