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MagazinSedef Şahin spor pozunu takipçileriyle paylaştı! 'Spor neydi,spor emekti'
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• 31 Mart 2022 - 09:44 • Son Güncelleme:

Sedef Şahin spor pozunu takipçileriyle paylaştı! 'Spor neydi,spor emekti'

'Adını Feriha Koydum' dizisinde canlandırdığı 'Cansu' karakteriyle şöhreti yakalayan ve değişimiyle adından söz ettiren Sedef Şahin, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Oyuncu, son olarak amuda kalktığı anları takipçileriyle paylaştı.

• 31 Mart 2022 - 09:44 • Son Güncelleme:
1Sedef Şahin spor pozunu takipçileriyle paylaştı Spor neydi,spor emekti
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Başrollerini Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un paylaştığı 'Adını Feriha Koydum' dizisindeki Cansu rolü ile ünlenen Sedef Şahin, değişimi ile şaşırtıyor. Dizinin ardından setlere ara veren oyuncu, yeni görüntüsü ile dikkatleri üzerine çekiyor.

2Sedef Şahin spor pozunu takipçileriyle paylaştı Spor neydi,spor emekti

Beş yıl içerisinde 20 kilo veren Şahin, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Güzel oyuncu, son olarak spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı.

3Sedef Şahin spor pozunu takipçileriyle paylaştı Spor neydi,spor emekti

Ünlü isim, amuda kalktığı kareye; "Spor neydi? Spor iyilikti, spor emekti" notunu düştü.

4İNSAN İNSANA BENZER

"İNSAN İNSANA BENZER"

29 yaşındaki Sedef Şahin, geçtiğimiz aylarda dünyaca ünlü model Gigi Hadid'in yüzünün kendisiyle benzetilmesiyle gündeme gelmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan güzel oyuncu, şu ifadeleri kullanmıştı:

5Sedef Şahin spor pozunu takipçileriyle paylaştı Spor neydi,spor emekti

"Feriha'da çoğunlukla ben de makyajsızım ve bu halimden 16 kilo daha fazlayım. Sadece böyle bir açıklama yapmak istedim. "İnsan insana benzer ne diyeyim şimdi. Kendi vatandaşınızı gömüyorsanız ayıp edersiniz yalnız."

6Sedef Şahin spor pozunu takipçileriyle paylaştı Spor neydi,spor emekti
7Sedef Şahin spor pozunu takipçileriyle paylaştı Spor neydi,spor emekti

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