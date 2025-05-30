Sedef Güler'i öldürdükten sonra denize atan sanığın mahkemedeki kan donduran ifadesi ortaya çıktı

"Atayım kurtulayım gibi bir mantık oluştu"

Sanık savunmasının devamında, "Benim hayatımı mahvetti. Hayatta en korktuğum şeydi tekrar cezaevine girmek. Atayım bir yere kurtulayım mantığı geldi bana. Ben çok korkuyordum cezaevine gitmekten. Fırat'a ‘bana lütfen yardım et' dedim. Arabayı aldım ertesi gün. Yani ceset bir gün evde bekledi. Ertesi gün arabayla zincir aldım, çuval aldım, kilit aldım. Eve gittik sardık Fırat ile. Önce zincir ile sardık, dambıl taktık, üstünü halı ile sardık. Sonra götürüp denize attık. Sedef neşe dolu hayat dolu bir kızdı. Bana çok iyiydi. Hayatım mahvoldu. Attığım için çok üzgünüm ama psikolojim çok bozulmuştu" ifadelerini kullandı.