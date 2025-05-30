Sedef Güler'i öldürdükten sonra denize atan sanığın mahkemedeki kan donduran ifadesi ortaya çıktı
Büyükçekmece'de elleri ve ayakları bağlı, halıya sarılı halde denizde cansız bedeni bulunan Sedef Güler'in öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Yavuz Güngör, "Öldüğünü kabul ettikten sonra kendimi kurtarmanın yolunu aramaya başladım" dedi.
İSTANBUL (İHA)
• 30 Mayıs 2025 - 19:36 • Son Güncelleme:
İSTANBUL (İHA)
• 30 Mayıs 2025 - 19:36 • Son Güncelleme: