Sedat Ocakçı kimdir, nereli, eşi kim? Ocakçı Holding ne iş yapıyor, şirketleri neler? İşte Sedat Ocakçı dolandırıcılığı…
İzmir’de, yüksek faiz vaadiyle binlerce kişiden 2,5 milyar TL para topladığı belirtilen Ocakçı Holding’in sahibi iş insanı Sedat Ocakçı’nın da aralarında olduğu 30 kişiyi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir polisi, Ocakçı’ya ait 3 ayrı iş yerinde aramalar yaparken, şuana kadar 20 kişinin yakalandığı belirtildi. Öte yandan, sırra kadem basan Sedat Ocakçı’nın 2019 yılında TSK’dan ihraç edilen üsteğmen olduğu ortaya çıktı. Haberlerin ardından Sedat Ocakçı dolandırıcılığı ile ilgili araştırmalar arttı. Peki, Sedat Ocakçı kimdir, nereli, eşi kim? Ocakçı Holding ne iş yapıyor, şirketleri neler?
• 07 Şubat 2024 - 14:02 • Son Güncelleme:
• 07 Şubat 2024 - 14:02 • Son Güncelleme: