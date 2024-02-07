Sedat Ocakçı kimdir, nereli, eşi kim? Ocakçı Holding ne iş yapıyor, şirketleri neler? İşte Sedat Ocakçı dolandırıcılığı…

Sedat Ocakçı dolandırıcılığı nedir?

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, Ocakçı’ya ait 3 iş yerinde operasyon başlattı. Çilingir vasıtasıyla İzmir Çiğli’deki iş yerlerine giren ekipler, bazı bilgi, belge ve materyallere el koydu. Şu ana kadar 20 kişinin gözaltına olduğu ifade edilirken, Sedat Ocakçı’nın henüz yakalanamadığı öğrenildi.