• 16 Nisan 2022 - 13:32 • Son Güncelleme:
Seda Sayan'ın son hali şaşırttı! Tam 29 cm inceldi: 'Bende bu bacaklar 20 yaşındayken bile yoktu'
Yedinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Seda Sayan'dan şaşırtan bir paylaşım geldi. 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten'in evlenme teklifine 'evet' diyen ve düğün hazırlıklarını sürdüren Sayan, yaptırdığı bakımların ardından 29 cm inceldi. İşte Seda Sayan'ın son hali...
• 16 Nisan 2022 - 13:32 • Son Güncelleme:
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25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Seda Sayan son haliyle şoke etti.
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"TAM TUR BİR YÜZÜK ALDI"
İstanbul Jewelry Show'da mücevher standında bulunan ve açıklamalarda bulunan Seda Sayan, "Tam nikaha doğru çok doğru bir adresteyim. Çağlar'ın işi kolaylaştı. Çağlar evlilik teklifi yüzüğü olarak tam tur bir yüzük aldı. Onun dışında takılarımı kendim alıyorum." sözleriyle dikkat çekmişti.
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