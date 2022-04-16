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MagazinSeda Sayan'ın son hali şaşırttı! Tam 29 cm inceldi: 'Bende bu bacaklar 20 yaşındayken bile yoktu'
HaberlerMagazin Haberleri Seda Sayan'ın son hali şaşırttı! Tam 29 cm inceldi: 'Bende bu bacaklar 20 yaşındayken bile yoktu'
• 16 Nisan 2022 - 13:32 • Son Güncelleme:

Seda Sayan'ın son hali şaşırttı! Tam 29 cm inceldi: 'Bende bu bacaklar 20 yaşındayken bile yoktu'

Yedinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Seda Sayan'dan şaşırtan bir paylaşım geldi. 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten'in evlenme teklifine 'evet' diyen ve düğün hazırlıklarını sürdüren Sayan, yaptırdığı bakımların ardından 29 cm inceldi. İşte Seda Sayan'ın son hali...

• 16 Nisan 2022 - 13:32 • Son Güncelleme:
1Seda Sayanın son hali şaşırttı Tam 29 cm inceldi: Bende bu bacaklar 20 yaşındayken bile yoktu
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25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Seda Sayan son haliyle şoke etti.

2Seda Sayanın son hali şaşırttı Tam 29 cm inceldi: Bende bu bacaklar 20 yaşındayken bile yoktu

Daha önce Seda Sayan'ın genç sevgilisi Çağlar Ökten'in "Dört yıllık ilişkisini bitirip kendisiyle evlenmesi karşılığında albüm sözü verdiği" öne sürülürken, Sayan ise bu iddiaları reddetmişti.

3Seda Sayanın son hali şaşırttı Tam 29 cm inceldi: Bende bu bacaklar 20 yaşındayken bile yoktu

Evlilik hazırlığında olan isimden şaşırtan bir video geldi.

4BENDE BU BACAKLAR 20 YAŞINDA BİLE YOKTU

"BENDE BU BACAKLAR 20 YAŞINDA BİLE YOKTU"

Tam 29 cm inceldiğini açıklayan evlilik hazırlığındaki Seda Sayan, "Bende bu bacaklar 20 yaşında bile yoktu" ifadesini kullandı.

5BACAKLARIMI ÖZELLİKLE GARANTİLETTİM

"BACAKLARIMI ÖZELLİKLE GARANTİLETTİM"

"Bacaklarımı özellikle garantilettim, minicik oldum" ifadesini kullanan Seda Sayan'ın giydiği elbisenin omuz ve bel kısımlarından tutmadığı görüldü.

6TAM TUR BİR YÜZÜK ALDI

"TAM TUR BİR YÜZÜK ALDI"

İstanbul Jewelry Show'da mücevher standında bulunan ve açıklamalarda bulunan Seda Sayan, "Tam nikaha doğru çok doğru bir adresteyim. Çağlar'ın işi kolaylaştı. Çağlar evlilik teklifi yüzüğü olarak tam tur bir yüzük aldı. Onun dışında takılarımı kendim alıyorum." sözleriyle dikkat çekmişti.

7Seda Sayanın son hali şaşırttı Tam 29 cm inceldi: Bende bu bacaklar 20 yaşındayken bile yoktu

Düğünüyle ilgili detay veren Sayan, "Nikahımızı Prag Büyükelçimiz Egemen Bağış kıyacak. Şahitler hakkında detay vermek istemiyorum. Nikah sonrası bir yemek tertip etmeyi düşünüyoruz sadece. Gelinliğim sade ve abartısız olacak" ifadelerini kullanmıştı.

8GİZLEME TARAFTARI DEĞİLDİM

"GİZLEME TARAFTARI DEĞİLDİM"

Geçtiğimiz günlerde sahne öncesi evlilik konusu hakkında konuşan Çağlar Ökten, "Çıkan evlilik haberi ile ben çok rahatladım, çünkü ben gizleme taraftarı değildim, üzerimden baskı kalkmış gibi hissettim" demişti.

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Seda Sayan'ın son hali şaşırttı! Tam 29 cm inceldi: 'Bende bu bacaklar 20 yaşındayken bile yoktu'

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