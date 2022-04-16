Seda Sayan'ın son hali şaşırttı! Tam 29 cm inceldi: 'Bende bu bacaklar 20 yaşındayken bile yoktu'

"TAM TUR BİR YÜZÜK ALDI"

İstanbul Jewelry Show'da mücevher standında bulunan ve açıklamalarda bulunan Seda Sayan, "Tam nikaha doğru çok doğru bir adresteyim. Çağlar'ın işi kolaylaştı. Çağlar evlilik teklifi yüzüğü olarak tam tur bir yüzük aldı. Onun dışında takılarımı kendim alıyorum." sözleriyle dikkat çekmişti.