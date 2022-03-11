Seda Sayan evleniyor mu? Seda Sayan noktayı koydu, Çağlar Öktem ile evlilik...

Seda Sayan'ın sabah programına davet ettiği ve o günden sonra mütemadiyen her hafta programına çağırdığı Nihat Doğan ile olan aşkı "reyting" uğruna bir ilişki olarak yorumlandı. Tüm bu iddialara rağmen birlikteliklerini sürdüren ve birbirlerini gerçekten çok sevdiklerini söyleyen ikilinin ilişkisi, nikah masasında sonlanmadan bitti.