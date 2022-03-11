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MagazinSeda Sayan evleniyor mu? Seda Sayan noktayı koydu, Çağlar Öktem ile evlilik...
HaberlerMagazin Haberleri Seda Sayan evleniyor mu? Seda Sayan noktayı koydu, Çağlar Öktem ile evlilik...
• 11 Mart 2022 - 23:05 • Son Güncelleme:

Seda Sayan evleniyor mu? Seda Sayan noktayı koydu, Çağlar Öktem ile evlilik...

Sabahların Sultanı Seda Sayan isimli programla hafta içi her gün izleyiciyle buluşan Seda Sayan’ın müzisyen Çağlar Ökten'den evlilik teklifi aldığı ve Seda Sayan’ın bu teklif karşısında çok şaşırdığı iddia edilmiş ve Seda Sayan’ın kendisine yöneltilen evlilik teklifine yeşil ışık yaktığı belirtilmişti. 7. defa nikah masasına oturacağı söylenen Seda Sayan, hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Seda Sayan, bugün TV8’de yayınlanan magazin programına ses kaydı göndererek hakkında çıkan evlilik iddialarına yanıt getirdi.

• 11 Mart 2022 - 23:05 • Son Güncelleme:
1Seda Sayan evleniyor mu Seda Sayan noktayı koydu, Çağlar Öktem ile evlilik...
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Geçtiğimiz aylarda Ata Çağlayan ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen ve kısa sürede ilişki haberlerini yalanlayan Seda Sayan'ın bu sefer de evlilik kararı aldığı ileri sürüldü.

2Seda Sayan evleniyor mu Seda Sayan noktayı koydu, Çağlar Öktem ile evlilik...

Seda Sayan'ın birlikte çalıştığı müzisyen Çağlar Ökten'den 14 Şubat'ta aldığı evlilik teklifine 'Evet' dediği iddia edildi.

3Seda Sayan evleniyor mu Seda Sayan noktayı koydu, Çağlar Öktem ile evlilik...

Daha 6 kez nikah masasına oturan 59 yaşındaki Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük olan müzisyen Çağlar Öktem ile evlilik hazırlıklarına başladığı dedikoduları bugün bazı medya organlarında yayınlandı.

4Seda Sayan evleniyor mu Seda Sayan noktayı koydu, Çağlar Öktem ile evlilik...

Hakkındaki aşk iddiasının ardından TV8 ekranlarında yayınlanan magazin programına bir açıklama yapan Sayan, hakkındaki aşk iddiasını yalanladı.

5Seda Sayan evleniyor mu Seda Sayan noktayı koydu, Çağlar Öktem ile evlilik...

Sayan gönderdiği ses kaydında "Her ay beni başka bir isimle sevgili misin diye arıyorsun.

6Seda Sayan evleniyor mu Seda Sayan noktayı koydu, Çağlar Öktem ile evlilik...

Yıl olmuş 2022 sen bana sevgili diyorsun. Çağlar benim programda çalışan solistim.

7Seda Sayan evleniyor mu Seda Sayan noktayı koydu, Çağlar Öktem ile evlilik...

Aynı zamanda da sahnedeki vokalistim.

8Seda Sayan evleniyor mu Seda Sayan noktayı koydu, Çağlar Öktem ile evlilik...

Çağlar'la birlikte yapımcılık yapmaya başladık. Albüm çıkartıyorum başka bir şey de yok" ifadelerini kullandı.

9Seda Sayan evleniyor mu Seda Sayan noktayı koydu, Çağlar Öktem ile evlilik...

Seda Sayan ilk evliliğini 26 yaşında yaptı. İlk eşinin ismi Rıdvan Kılıç'tı...

10Seda Sayan evleniyor mu Seda Sayan noktayı koydu, Çağlar Öktem ile evlilik...

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen eski futbolculardan Rıdvan Kılıç ile yaptığı evlilik jet hızıyla bitti. Mayıs1987'de evlenen Seda Sayan, aynı yılın Aralık ayında boşandı.

11Seda Sayan evleniyor mu Seda Sayan noktayı koydu, Çağlar Öktem ile evlilik...

Tesadüf müdür değil midir bilinmez ama Rıdvan Kılıç'tan sonra bir başka futbolcu Seda Sayan'ın kalbini fetheder. Seda Sayan'ın fotoğraflarını gördükten sonra ona hayran kalan Sinan Engin her gece soluğu Maksim gazinosunda alır, Seda Sayan'a güller gönderir, ondan aşk şarkıları ister. 1990 yılında Sinan Engin ile evlenen Seda Sayan ikinci evliliğinden ilk kez hamile kalır.

12Seda Sayan evleniyor mu Seda Sayan noktayı koydu, Çağlar Öktem ile evlilik...

1 sene sonra Oğulcan'ı dünyaya getiren Seda Sayan, Sinan Engin'in işi nedeniyle Ankara'ya taşınır ve sahnelere ara verir. İkilinin evlilikleri 1995 yılında son bulur. Fotoğraftaki Sayan'ın bu evlilikten olan oğlu Oğulcan...

13Seda Sayan evleniyor mu Seda Sayan noktayı koydu, Çağlar Öktem ile evlilik...

Sinan Engin ile evliliğini bitirdikten sonra kendini işine adayan Seda Sayan, 1995'te Maksim'de yaptıkları ortak programda Mahsun Kırmızıgül ile tanıştı. Seda Sayan, Mahsun Kırmızıgül ile 3 yıl süren birlikteliğe adım attı. Prestij Müzik'in battığı dönemlerde ilişkileri de çalkantılı hale dönüşen ikili, olaylı ve medyatik bir şekilde ayrıldı.

14Seda Sayan evleniyor mu Seda Sayan noktayı koydu, Çağlar Öktem ile evlilik...

Seda Sayan'ın hayatındaki en tuhaf evliliklerinden biri bu... Arkadaşlarıyla Etiler'de turlayan Seda Sayan'ın arabasına, kırmızı ışıkta bir motor kurye yanaşır. Motordaki genç ile göz göze geldikten sonra Seda Sayan, kuryenin motorunu sağa çekmesini ister. Kırmızı ışık sayesinde tanışan çift, 3 dakika sonra Seda Sayan'ın, Soner Yapacık'a evlenme teklif etmesiyle mutlulukla sonlanır. 25 Ağustos 1998'de nikah kıyarlar. Damat Soner Yapacık'ın memleketi olan Karadeniz Ereğli'de gizlice evlenen ikilinin evlilikleri fazla sürmez ve kısa bir süre sonra Seda Sayan'ın bu evliliği de son bulur.

15Seda Sayan evleniyor mu Seda Sayan noktayı koydu, Çağlar Öktem ile evlilik...

Soner Yapacık'tan boşanan Seda Sayan 2000 yılının nisan ayında sürpriz bir kararla iş insanı Tuncay Kıratlı ile evlendi. Tuncay Kıratlı'nın kuzeni olan Alp Başaran ile daha önceden nişanlanan Seda Sayan'ın bu evliliği büyük bir tepki çekmişti. Nikah masasına 4. kez oturan Seda Sayan'ın bu evliliği de çok kısa sürdü.

16Seda Sayan evleniyor mu Seda Sayan noktayı koydu, Çağlar Öktem ile evlilik...

Seda Sayan'ın 3. futbolcu eşi olan Gökhan Şükür ile tanışması Sedat Paker sayesinde olur. Sedat Peker ile tanışmışlığı olan Gökhan Şükür, Peker'in verdiği davetlerde sık sık karşılaşır. Gökhan Şükür bir dönem Galatasaray'ın alt yapısında oynadıktan sonra Bakırköyspor'da forma giymiş, ardından birkaç takım dolaşıp futbolu bırakmıştı. Ailesinin tüm karşı çıkmalarına rağmen Seda Sayan ile gizlice nikah kıyan Gökhan Şükür, Sayan ile 13 ay evli kalabildi. Gizlice evlenen çift 2005 yılında yine gizlice boşandılar.

17Seda Sayan evleniyor mu Seda Sayan noktayı koydu, Çağlar Öktem ile evlilik...

Seda Sayan'ın sabah programına davet ettiği ve o günden sonra mütemadiyen her hafta programına çağırdığı Nihat Doğan ile olan aşkı "reyting" uğruna bir ilişki olarak yorumlandı. Tüm bu iddialara rağmen birlikteliklerini sürdüren ve birbirlerini gerçekten çok sevdiklerini söyleyen ikilinin ilişkisi, nikah masasında sonlanmadan bitti.

18Seda Sayan evleniyor mu Seda Sayan noktayı koydu, Çağlar Öktem ile evlilik...

Seda Sayan, Nihat Doğan ile olan birlikteliğini sonlandırdıktan sonra sürpriz bir nikaha daha imza attı. Seda Sayan, Türk halk müziği sanatçısı Onur Şan'la 1 Şubat 2008 tarihinde Çırağan Sarayı'nda evlendi. Seda Sayan ve Onur Şan Şubat 2010 tarihinde boşandı.

19Seda Sayan evleniyor mu Seda Sayan noktayı koydu, Çağlar Öktem ile evlilik...

Seda Sayan, evliliğe doğru giden 6 yıldır birlikte olduğu Erkan Çelik'ten de ani bir kararla ayrılmıştı.

20Seda Sayan evleniyor mu Seda Sayan noktayı koydu, Çağlar Öktem ile evlilik...

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