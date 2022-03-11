Seda Sayan evleniyor mu? Seda Sayan noktayı koydu, Çağlar Öktem ile evlilik...
Sabahların Sultanı Seda Sayan isimli programla hafta içi her gün izleyiciyle buluşan Seda Sayan’ın müzisyen Çağlar Ökten'den evlilik teklifi aldığı ve Seda Sayan’ın bu teklif karşısında çok şaşırdığı iddia edilmiş ve Seda Sayan’ın kendisine yöneltilen evlilik teklifine yeşil ışık yaktığı belirtilmişti. 7. defa nikah masasına oturacağı söylenen Seda Sayan, hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Seda Sayan, bugün TV8’de yayınlanan magazin programına ses kaydı göndererek hakkında çıkan evlilik iddialarına yanıt getirdi.
Geçtiğimiz aylarda Ata Çağlayan ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen ve kısa sürede ilişki haberlerini yalanlayan Seda Sayan'ın bu sefer de evlilik kararı aldığı ileri sürüldü.
Daha 6 kez nikah masasına oturan 59 yaşındaki Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük olan müzisyen Çağlar Öktem ile evlilik hazırlıklarına başladığı dedikoduları bugün bazı medya organlarında yayınlandı.
Hakkındaki aşk iddiasının ardından TV8 ekranlarında yayınlanan magazin programına bir açıklama yapan Sayan, hakkındaki aşk iddiasını yalanladı.
Tesadüf müdür değil midir bilinmez ama Rıdvan Kılıç'tan sonra bir başka futbolcu Seda Sayan'ın kalbini fetheder. Seda Sayan'ın fotoğraflarını gördükten sonra ona hayran kalan Sinan Engin her gece soluğu Maksim gazinosunda alır, Seda Sayan'a güller gönderir, ondan aşk şarkıları ister. 1990 yılında Sinan Engin ile evlenen Seda Sayan ikinci evliliğinden ilk kez hamile kalır.
Sinan Engin ile evliliğini bitirdikten sonra kendini işine adayan Seda Sayan, 1995'te Maksim'de yaptıkları ortak programda Mahsun Kırmızıgül ile tanıştı. Seda Sayan, Mahsun Kırmızıgül ile 3 yıl süren birlikteliğe adım attı. Prestij Müzik'in battığı dönemlerde ilişkileri de çalkantılı hale dönüşen ikili, olaylı ve medyatik bir şekilde ayrıldı.
Seda Sayan'ın hayatındaki en tuhaf evliliklerinden biri bu... Arkadaşlarıyla Etiler'de turlayan Seda Sayan'ın arabasına, kırmızı ışıkta bir motor kurye yanaşır. Motordaki genç ile göz göze geldikten sonra Seda Sayan, kuryenin motorunu sağa çekmesini ister. Kırmızı ışık sayesinde tanışan çift, 3 dakika sonra Seda Sayan'ın, Soner Yapacık'a evlenme teklif etmesiyle mutlulukla sonlanır. 25 Ağustos 1998'de nikah kıyarlar. Damat Soner Yapacık'ın memleketi olan Karadeniz Ereğli'de gizlice evlenen ikilinin evlilikleri fazla sürmez ve kısa bir süre sonra Seda Sayan'ın bu evliliği de son bulur.
Soner Yapacık'tan boşanan Seda Sayan 2000 yılının nisan ayında sürpriz bir kararla iş insanı Tuncay Kıratlı ile evlendi. Tuncay Kıratlı'nın kuzeni olan Alp Başaran ile daha önceden nişanlanan Seda Sayan'ın bu evliliği büyük bir tepki çekmişti. Nikah masasına 4. kez oturan Seda Sayan'ın bu evliliği de çok kısa sürdü.
Seda Sayan'ın 3. futbolcu eşi olan Gökhan Şükür ile tanışması Sedat Paker sayesinde olur. Sedat Peker ile tanışmışlığı olan Gökhan Şükür, Peker'in verdiği davetlerde sık sık karşılaşır. Gökhan Şükür bir dönem Galatasaray'ın alt yapısında oynadıktan sonra Bakırköyspor'da forma giymiş, ardından birkaç takım dolaşıp futbolu bırakmıştı. Ailesinin tüm karşı çıkmalarına rağmen Seda Sayan ile gizlice nikah kıyan Gökhan Şükür, Sayan ile 13 ay evli kalabildi. Gizlice evlenen çift 2005 yılında yine gizlice boşandılar.
Seda Sayan'ın sabah programına davet ettiği ve o günden sonra mütemadiyen her hafta programına çağırdığı Nihat Doğan ile olan aşkı "reyting" uğruna bir ilişki olarak yorumlandı. Tüm bu iddialara rağmen birlikteliklerini sürdüren ve birbirlerini gerçekten çok sevdiklerini söyleyen ikilinin ilişkisi, nikah masasında sonlanmadan bitti.