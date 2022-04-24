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• 24 Nisan 2022 - 12:41 • Son Güncelleme:

Seda Bakan hamilelik sürecini anlattı!

İkinci kez anne olmak için gün sayan oyuncu Seda Bakan, dün akşam müzisyen eşi Ali Erel ile Bebek'te objektiflere yansıdı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan çift, "Her şey yolunda. Hamilelik çok güzel geçiyor" dedi

• 24 Nisan 2022 - 12:41 • Son Güncelleme:
1Seda Bakan hamilelik sürecini anlattı
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İkinci çocuğuna 4 aylık hamile olan oyuncu Seda Bakan (36), geçtiğimiz gün eşi müzisyen Ali Erel (38) ile Bebek'teki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

2Seda Bakan hamilelik sürecini anlattı

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Basın mensupları ile sohbet eden çift, "Her şey yolunda. Hamilelik çok güzel geçiyor." ifadelerini kullandıktan sonra evlerinin yolunu tuttu.

3MÜJDEYİ BÖYLE DUYURMUŞTU

MÜJDEYİ BÖYLE DUYURMUŞTU

Mutlu aile pozlarını sık sık sosyal medya hesabından yayınlayan Seda Bakan, geçtiğimiz haftalarda ikinci bebeğine hamile olduğunu açıklamıştı.

4YENİ KIZ BEBEK YÜKLENİYOR

"YENİ KIZ BEBEK YÜKLENİYOR"

Karnının belirgin olduğu bu kareyi yayınlayan Bakan, gönderisine "Yeni kız bebek yükleniyor… Dördüncü ayla beraber hayata dönüş başlamıştır." notunu düşmüştü.

5İKİNCİ ÇOCUK SÜRPRİZ OLMADI

"İKİNCİ ÇOCUK SÜRPRİZ OLMADI"

Samimi açıklamalarda bulunan Seda Bakan, "İkinci çocuğu çok istiyordum, o yüzden bana sürpriz olmadı. İkinci kez kız bebek annesi olacağım. Çok mutluyum." ifadelerini kullanmıştı.

6AİLEMİ GENİŞLETMEK İSTEDİM

"AİLEMİ GENİŞLETMEK İSTEDİM"

Ekranlara bir süre daha ara vereceğini belirten Seda Bakan, "Ailemi biraz daha genişletmek istedim ama kızım dünyaya gelince artık işlere hızlı bir dönüş yapacağım." demişti.

72014 YILINDA EVLENMİŞTİ

2014 YILINDA EVLENMİŞTİ

Öte yandan müzisyen Ali Erel ile 2014 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu, 2019'da da kızı Leyla'yı dünyaya getirmişti.

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