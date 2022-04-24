• 24 Nisan 2022 - 12:41 • Son Güncelleme:
Seda Bakan hamilelik sürecini anlattı!
İkinci kez anne olmak için gün sayan oyuncu Seda Bakan, dün akşam müzisyen eşi Ali Erel ile Bebek'te objektiflere yansıdı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan çift, "Her şey yolunda. Hamilelik çok güzel geçiyor" dedi
• 24 Nisan 2022 - 12:41 • Son Güncelleme:
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İkinci çocuğuna 4 aylık hamile olan oyuncu Seda Bakan (36), geçtiğimiz gün eşi müzisyen Ali Erel (38) ile Bebek'teki bir mekandan çıkarken görüntülendi.
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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Basın mensupları ile sohbet eden çift, "Her şey yolunda. Hamilelik çok güzel geçiyor." ifadelerini kullandıktan sonra evlerinin yolunu tuttu.
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