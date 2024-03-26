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Gündem Seçime kaç gün kaldı? Yerel Seçim hangi gün yapılacak? Seçim yasakları belli oldu!
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Seçime kaç gün kaldı? Yerel Seçim hangi gün yapılacak? Seçim yasakları belli oldu!

31 Mart yerel seçim için geri sayım başladı. Tarih yaklaşırken de seçimle ilgili yasaklar ve ayrıntılar da araştırılmaya başlandı. Peki seçime kaç gün kaldı? Yerel seçim hangi gün yapılacak? 2024 seçim yasakları ve seçmen sorgulama hakkında bilgiler haberimizde.

• 26 Mart 2024 - 08:03 • Son Güncelleme:
• 26 Mart 2024 - 08:03 • Son Güncelleme:
1 Seçime kaç gün kaldı Yerel Seçim hangi gün yapılacak Seçim yasakları belli oldu

Yerel seçim hangi gün yapılacak? Seçime kaç gün? Soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. 31 Mart'ta yapılacak YSK seçimlerinde hangi okulda oy kullanacağım sorusu da e devlet üzerinden seçmen kaydı sorgulayarak yapılabiliyor.

2 SEÇİME KAÇ GÜN KALDI

SEÇİME KAÇ GÜN KALDI?

Yüksek Seçim Kurulu'nun daha önce yayınlandığı karara göre 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri 31 Mart'ta yapılacak. Buna göre gün itibariyle seçime 5 gün kaldı.

3 SEÇMEN KAYDI SORGULAMA

SEÇMEN KAYDI SORGULAMA

Yerel seçimlerde oy kullanacak seçmenler nerede ve hangi okulda oy kullanacaklarına dair bilgileri YSK internet sitesinden öğrenebildiği gibi e devlet ekranından da sorgulayabiliyor.

4 SEÇİM YASAKLARI NELER 2024

SEÇİM YASAKLARI NELER 2024?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy verme günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar uygulanacak yasakları belirleyen kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, seçim günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar alkollü içki satışı ve içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki içilmesi yasak olacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinin f bendinin 1, 2, 3 ve 5 numaralı alt bentlerinde gösterilen silahları (ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler) köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak. Oy verme süresince kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.