Seçim sandık görevlisi memur ücreti 2024! Sandık memur üye ücreti ne kadar, sandık kurulu memur üye görevleri nelerdir?

SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

Seçimde sandık başında görev almak isteyenler, sandık görevlisi başvuru şartları için seçim kurullarının duyurularını takip etmelidir.



Sandık görevlisi olmak için genel olarak şu şartlar aranmaktadır:



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,



18 yaşını doldurmuş olmak,



Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak



Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak



Başvuru yapan kişiler için seçim kurulu tarafından belirlenen eğitim programlarına katılmaları zorunlu olabilir. Eğitimin ardından sandık görevlisi olarak atama işlemlerinin yapılması beklenmektedir.



İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.