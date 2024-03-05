Seçim sandık görevlisi memur ücreti 2024! Sandık memur üye ücreti ne kadar, sandık kurulu memur üye görevleri nelerdir?
Yerel seçimler için geri sayım devam ederken sandık görevlisi ücretleri ve başvurularına yönelik araştırmalar da devam ediyor. Sandık görevlisi ücretleri, memur maaş katsayısına göre hesaplanıyor. Peki, Sandık memur üye ücreti ne kadar, sandık kurulu memur üye görevleri nelerdir? İşte Seçim görevli memur üye ücreti 2024…
• 05 Mart 2024 - 12:26 • Son Güncelleme:
• 05 Mart 2024 - 12:26 • Son Güncelleme: