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Gündem Seçim sandık görevlisi memur ücreti 2024! Sandık memur üye ücreti ne kadar, sandık kurulu memur üye görevleri nelerdir?
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Seçim sandık görevlisi memur ücreti 2024! Sandık memur üye ücreti ne kadar, sandık kurulu memur üye görevleri nelerdir?

Yerel seçimler için geri sayım devam ederken sandık görevlisi ücretleri ve başvurularına yönelik araştırmalar da devam ediyor. Sandık görevlisi ücretleri, memur maaş katsayısına göre hesaplanıyor. Peki, Sandık memur üye ücreti ne kadar, sandık kurulu memur üye görevleri nelerdir? İşte Seçim görevli memur üye ücreti 2024…

• 05 Mart 2024 - 12:26 • Son Güncelleme:
• 05 Mart 2024 - 12:26 • Son Güncelleme:
1 Seçim sandık görevlisi memur ücreti 2024 Sandık memur üye ücreti ne kadar, sandık kurulu memur üye görevleri nelerdir

31 Mart Pazar günü yerel seçim yapılacak. Bu yıl Türkiye belediye ve muhtar seçimleri için sandık başına gidecek. 31 Mart'ta sandık başında görev alacak memurlar “Sandık memur üye ücreti ne kadar?” sorusuna yanıt arıyor. Sandık görevlisi ücretleri memur maaş katsayısına göre hesaplanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı maaş katsayılarına dair Genelgeyi yayımlamıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı 2024 yılının ilk yarısında uygulanacak memur maaş katsayılarına dair Genelgeyi yayımladı. Aylık katsayı 0,76087 oldu. İşte Seçim görevli memur üye ücreti 2024…

2 SEÇİM GÖREVLİ MEMUR ÜYE ÜCRETİ 2024 NE KADAR

SEÇİM GÖREVLİ MEMUR ÜYE ÜCRETİ 2024 NE KADAR?

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde görev alacak sandık görevlilerinin ücretleri belirlendi. Buna göre,

Sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL

Sandık memurlarına 2.088 TL

Partili üyelere 1.044 TL

Bina sorumlularına 2.936 TL

3 2024 SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN

2024 SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sandık görevlisi başvuruları henüz başlamadı. Başvuruların Yüksek Seçim Kurulu (YSK) duyurusu ile başlaması bekleniyor. Başvurular başladığında haberimiz içerisine eklenecektir.

4 SANDIK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR

SANDIK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?

Seçim gününde sandık kurulunda görevli olabilmek için ikametgah adresinize göre ilgili seçim kurulu başkanlığına başvuru yapmanız gerekmektedir. Seçim

Sandık Görevlisi başvurusu, ilçe seçim kurulları tarafından yapılan duyurulara göre yapılabilmektedir.

Başvurular genellikle seçimden birkaç ay önce açılır. İki çeşit sandık görevlisi vardır. Bunlardan ilki olan sandık kurulu görevlisi, devlet memuru olanlardan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenir.

İkincisi ise partilerin sandık görevlisidir. Seçime girecek olan siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK'ya yapılmaktadır.

5 SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

Seçimde sandık başında görev almak isteyenler, sandık görevlisi başvuru şartları için seçim kurullarının duyurularını takip etmelidir.

Sandık görevlisi olmak için genel olarak şu şartlar aranmaktadır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak

Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak

Başvuru yapan kişiler için seçim kurulu tarafından belirlenen eğitim programlarına katılmaları zorunlu olabilir. Eğitimin ardından sandık görevlisi olarak atama işlemlerinin yapılması beklenmektedir.

İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.