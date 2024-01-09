Seçil Erzan'ın 'tefeci' dediği isim ilk kez konuştu! Fatih Terim detayı dikkat çekti
Süleyman Aslan, fon dolandırıcılığı davasında yargılanan Erzan’a milyonlarca dolar verip tek kuruş para almadığını iddia etti. Aslan “Keşke beni vursaydı da tefeci demeseydi, adımı lekelemeseydi. Hem param gitti hem rezil etti” dedi. Aslan, Erzan’ın bir gün ofise geldiğinde, oğlunun ses kaydı aldığını belirterek “15 milyonu 12. ayda alabileceğimizi söyledi. Ve şöyle dedi, ‘Fatih Terim’e şimdiye kadar 20-30 milyon kazandırdım’” dedi.
• 09 Ocak 2024 - 08:29 • Son Güncelleme:
• 09 Ocak 2024 - 08:29 • Son Güncelleme: