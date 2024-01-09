Seçil Erzan'ın 'tefeci' dediği isim ilk kez konuştu! Fatih Terim detayı dikkat çekti

Erzan’ın bir süre sonra Mojtaba Hakani’yle birlikte geldiğini belirten Aslan, “Dedi ki, ‘Süleyman Amca bir fon var. Sen de gir.’ 3 milyon 800 bin dolarım vardı. Bu parayı da Seçil’e verdim. Verirken de espri yapıp ‘Paramıza bir şey olmasın’ dedim. Seçil de, ‘Ben banka müdürüyüm, sen beni üç kağıtçı mı sanıyorsun’ deyip güldü. Parayı verirken de normal beyaz bir kağıda imza attı, hatta Moci de imzaladı. Ancak para gelmedi” ifadelerini kullandı.