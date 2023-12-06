Seçil Erzan’ın sahte fon vurgununda yeni gelişme! İşte polis tutanaklarında kayıtlara geçen para miktarı...

Tutanaktaki bilgilere göre aramada başka bir suç unsuruna rastlanmadı. Kayıtlara göre 4+1 büyüklüğündeki evde arama yaklaşık 1 saat sürdü. Polisler aramayı bitirdikten sonra Erzan’a “Evde aramadan kaynaklı bir zarar ziyan var mı?” diye sordu. Erzan da “Hayır, yoktur” diye cevap verdi. Böylece arama tamamlandı ve elyazısıyla üç sayfalık bir tutanak tutuldu. Bu tutanak hem Erzan hem avukatı ve hem de diğer şahitler tarafından imzalandı.