Seçil Erzan’ın sahte fon vurgununda yeni gelişme! İşte polis tutanaklarında kayıtlara geçen para miktarı...
Futbol dünyasının ünlü isimlerini yüksek getirili fon yalanıyla dolandıran Seçil Erzan'ın evinden çıkan para miktarı belli oldu. Polis tutanaklarına göre evde sadece 67 bin lira bulundu. Adli emanete konan bu paradan müştekilere kişi başı 3 bin 700 lira düşüyor. Erzan’ın topladığı toplam paranın miktarı ise kendi kayıtlarına göre 1 milyar 289 milyon 15 bin lira…
• 06 Aralık 2023 - 08:44 • Son Güncelleme:
• 06 Aralık 2023 - 08:44 • Son Güncelleme: