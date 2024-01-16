Seçil Erzan'ın davasında dikkat çeken ifadeler! Fatih Terim sorusu damga vurdu
Bankacı Seçil Erzan, 3. duruşmada “Kimilerinin ‘Seço’suydum, kimilerinin ‘kanka’sıydım. Ben arabanın bagajını açtığımda parayı kapışıyorlardı. Ama kim ne aldığını söylemezse biz gerçeği ortaya çıkaramayız” dedi. Duruşmada Seçil Erzan’ın eski sevgilisi avukat Candaş Gürol da tanık olarak dinlendi. Gürol, "“Ben hocaya kırgın olsam ne olur olmasam ne olur. Sonrasında konuşup helalleşip ayrıldık” dedi.
• 16 Ocak 2024 - 10:44 • Son Güncelleme:
• 16 Ocak 2024 - 10:44 • Son Güncelleme: