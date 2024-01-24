Seçil Erzan olayında yeni gelişmeler! 'Fatih Terim, 80 milyonluk vurgun' içerikli arama kayıtları ortaya çıktı
Seçil Erzan olayında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ünlü futbolcuları dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan banka müdürü Seçil Erzan'ın ve tutuksuz sanıklardan Nazlı Can'ın cep telefonlarına ait bilirkişi raporu ortaya çıktı. Erzan'ın Arda Turan ile mesajlaşmaları da raporda yer aldı. Arda Turan'ın "Ne yapacağım Seçil, yarın gideyim sorayım tefeciye falan. Faktoring. Sinir hastası oldum bir çare söyle" şeklinde mesaj attığı, Seçil Erzan ise Arda'nın mesajına karşılık , "Çok mahcubum" cevabını verdiği görüldü. Nazlı Can'ın cep telefonunda ise Seçil Erzan, Fatih Terim ve avukat Candaş Gürol'a ait fotoğraflar olduğu tespit edildi.
Mikail BIYIKLI/İSTANBUL,(DHA)
• 24 Ocak 2024 - 13:45 • Son Güncelleme:
Mikail BIYIKLI/İSTANBUL,(DHA)
• 24 Ocak 2024 - 13:45 • Son Güncelleme: