Seçil Erzan olayında yeni gelişmeler! 'Fatih Terim, 80 milyonluk vurgun' içerikli arama kayıtları ortaya çıktı

“BANKACILIK KANUNUNDAN ANLAYAN EN İYİ CEZA AVUKATI BULMAN ŞARTö

Sanık Can'ın konuşmalarında 'Canımmmm' diye kayıtlı olan numarayla konuşmasında not kağıdı içeren bir görsel gönderdiği belirlendi. Not kağıdında ise, “sekin nazlıya ait nuri ev ve bozcada göktürkü çözsün nuri bana en iyi avukatı bulsun bankacılık kanunundan anlayan en iyi ceza avukatı avukat bulman şart önemli banka hala olumlu eski eşya spor ayakkabı bolbol ada ve evler için kurtarma planı yapılma orda durumlar nasıl bana söylemek istediğin bir şey varmı candaş ne durumda dışarıda neler oluyor anneme yurtdışında olduğumu söyleyin” ifadeleri yer aldı.