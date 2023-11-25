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Seçil Erzan olayında flaş gelişme! Tüm detayları tek tek anlattı

Aralarında futbolcuların da olduğu kişileri dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan, vadedilen parayı almak isteyenlerin tehdit ve şantajına maruz kaldığını öne sürdü.

• 25 Kasım 2023 - 08:06 • Son Güncelleme:
• 25 Kasım 2023 - 08:06 • Son Güncelleme:
1Seçil Erzan olayında flaş gelişme Tüm detayları tek tek anlattı

Tutuklu yargılanan Seçil Erzan, ilk duruşmada aralarında futbolcuların da olduğu birçok isim tarafından tehdit edildiğini aktarmıştı. Erzan’ın iddialarını avukatı Nazlı Karaaslan’a sorduk.

2Seçil Erzan olayında flaş gelişme Tüm detayları tek tek anlattı

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre; Bu konu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağını belirten Karaaslan “Müvekkilimi tehdit eden bu isimler futbolcu Semih Kaya, Galatasaray Menajeri Fırat Özdemir, Süleyman Aslan, yine Galatasaray’da menajerlik yapan Ayhan Akman ve Akman’ın arkadaşı Barış Tari.

3Seçil Erzan olayında flaş gelişme Tüm detayları tek tek anlattı

Müvekkilim bu insanların kendisine şantaj ve tehditle insanlardan fazla para aldırıp onlara vadettiği faizi ödemesi noktasında baskı altında kaldığı ve suça sürüklendiğinden bahsetti” dedi.

4‘Saati alındı’

‘Saati alındı’

Karaaslan, Erzan’ın “Seni işten attırırız, şikayet ederiz” gibi şantaj ve tehditlerle karşı karşıya kaldığını öne sürerek “Bankaya gelip, kolundaki Rolex saati gasbedip, evindeki altınları almışlar.

5Seçil Erzan olayında flaş gelişme Tüm detayları tek tek anlattı

Semih Kaya gecenin bir yarısı evine gelmiş oturmuş, Seçil’in bir kadın arkadaşının eşi Moci de, müvekkilimi ölümle tehdit etmiş ve önüne mermi koymuş.

6Seçil Erzan olayında flaş gelişme Tüm detayları tek tek anlattı

Fırat Özdemir, ‘Ben senin azrailinim, seni asfalttan kazıyacaklar’ diye defalarca bankaya gelmiş.

7Seçil Erzan olayında flaş gelişme Tüm detayları tek tek anlattı

Sürekli müvekkilime, ‘Git kimi bulursan bul’ diyorlar ve aslında Seçil’i buna zorluyorlar” diye konuştu. Avukat Karaaslan “İnsanlar, Seçil’in vadettiği faizi almış olsalardı, hiçbir açık olmayacaktı. Seçil bu işi 2011 yılından beri yapıyormuş ve kimseden de bir şey saklamıyormuş” dedi.

8Buse Terim’in de 190 bin doları gitti

Buse Terim’in de 190 bin doları gitti

Fatih Terim’in kızı Buse Terim Bahçekapılı’nın da Erzan’a 190 bin dolar para kaptırdığı iddia ediliyor. İnternet sitelerinde yer alan haberlere göre Buse Terim Bahçekapılı, ifadesinde Erzan’la ilk olarak babaannesinin cenazesinde yüz yüze tanıştığını, daha sonra halasının oğlu aracılığı ile kendisine ulaştığını ve “fon” konusunda” ikna edildiğini anlattı.

9Seçil Erzan olayında flaş gelişme Tüm detayları tek tek anlattı

Buse Terim “Bu olayda 190 bin dolar param Seçil Erzan tarafından alınarak geri verilmemiştir” dedi.

10Seçil Erzan olayında flaş gelişme Tüm detayları tek tek anlattı

Erzan da ifadesinde “Buse Terim’den 150-200 bin dolar aldım ancak aldığım parayı ödeyemedim” derken, elden teslim aldığı paranın karşılığında bir belge vermediğini de kabul etti.

11AYHAN AKMAN İDDİALARI REDDETTİ

AYHAN AKMAN İDDİALARI REDDETTİ

İddialarla ilgili ulaştığımız Ayhan Akman şunları söyledi: “Seçil’in benimle ilgili böyle bir şey diyeceğini zannetmiyorum. İddialarda adı geçen diğer kişiler yapmış mıdır, yapmamış mıdır bilmiyorum.

12Seçil Erzan olayında flaş gelişme Tüm detayları tek tek anlattı

Benim yapıma ters olan şeyler. Ben, Seçil’i uzun yıllardır tanıyorum. Kulübe giren çıkan biriydi. Ne tehdit ne de şantaj söz konusu. Ana paramızı geri almak için üç-dört ay uğraştık. Aşağı yukarı ana paramın büyük bir kısmını geri alabildim.Herhangi bir kazanç da elde etmedim. Barış Tari denilen şahıs arkadaşım değil, tanımıyorum” Fırat Özdemir ise konunun yargıya intikal ettiğini, bir açıklama yapmayacağını söyledi.

13Arda Turan’ın parası Semih Kaya’ya gitti

Arda Turan’ın parası Semih Kaya’ya gitti

Müştekiler arasında yer alan Arda Turan’ın, avukatı aracılığıyla mahkemeye bir telefon görüşmesi kaydı sunduğu ortaya çıktı. Turan ile Erzan arasında geçen konuşmanın kayıtlarında, Turan “Erzan’a vermiş olduğu 7.5 milyon doların akıbetini ve kendisi gibi para veren şahısların kimler olduğunu soruyor ve en zararlı çıkanın kendisi ve Emre Belözoğlu olduğunu” söylüyor.Erzan ise “25 kişiden para topladığını, bu işten bir kuruş bile kazanmadığını, para aldığı şahısların listesini göndereceğini” söylüyor.

14Seçil Erzan olayında flaş gelişme Tüm detayları tek tek anlattı

Mahkeme tarafından yapılan değerlendirmede kayıtta “Erzan’ın Turan’a sonradan para getiren şahısların paralarını, ilk gelenlere verdiğini, hazırlamış olduğu evraklarda kendi imzası olduğu için bankanın zararı tazmin etmek zorunda olduğunu beyan ettiği” belirtiliyor. Görüşmede Turan, “Ben sana dünya para getirdim Seçil, bütün servetim sendeydi ya” diyor. Erzan, iddianameye giren ifadesinde de şunları söylüyor: ■ Onları kandırdığım için çok pişmanım. Amacım başkasından alıp önceki borcumu ödeyip kurtulmaktı ama daha da çıkmaza girdim. ■ Florya Şube Müdürü olduğum dönemde Galatasaray Spor Kulübü ile birlikte çalışıyorduk. Bütün futbolcuları tanırdım. Bir gün Arda Turan’ı şubeye davet ettim.

15Seçil Erzan olayında flaş gelişme Tüm detayları tek tek anlattı

Kendisine ‘Bir fon var, beş koyup 10 alıyorsun ancak acil para gerekli’ şeklinde sözler sarf ettim. Arda Turan bana çok yardımcı oldu. Yurt dışından para getirdi. Evini satıp bana para getirdi. Ana parayı Arda Turan’a geri ödedim.

16Seçil Erzan olayında flaş gelişme Tüm detayları tek tek anlattı

■ 2010 yılında almış olduğum bir hisse senedi sebebiyle düştüğüm borç batağından kurtulmak için çok hatalar ettim. Ancak kendilerinden para aldığım çoğu insan ana parayı ödememe rağmen fazladan vadettiğim parayı alamadıklarından dolayı beni daha da sıkıştırdılar.

17Seçil Erzan olayında flaş gelişme Tüm detayları tek tek anlattı

■ Semih Kaya'dan ilk olarak fon vaadiyle para aldığım doğrudur. 3 milyon 200 bin dolar para aldım. 5 milyon 700 bin dolar şeklinde geri ödememe rağmen yakamı kurtaramadım. Emre Belözoğlu ve Arda Turan'dan fon vaadiyle para alıp Semih Kaya ve Fırat Özdemir'den kurtulmak için her ikisine de ödeme yaptım.