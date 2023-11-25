Seçil Erzan olayında flaş gelişme! Tüm detayları tek tek anlattı

Mahkeme tarafından yapılan değerlendirmede kayıtta “Erzan’ın Turan’a sonradan para getiren şahısların paralarını, ilk gelenlere verdiğini, hazırlamış olduğu evraklarda kendi imzası olduğu için bankanın zararı tazmin etmek zorunda olduğunu beyan ettiği” belirtiliyor. Görüşmede Turan, “Ben sana dünya para getirdim Seçil, bütün servetim sendeydi ya” diyor. Erzan, iddianameye giren ifadesinde de şunları söylüyor: ■ Onları kandırdığım için çok pişmanım. Amacım başkasından alıp önceki borcumu ödeyip kurtulmaktı ama daha da çıkmaza girdim. ■ Florya Şube Müdürü olduğum dönemde Galatasaray Spor Kulübü ile birlikte çalışıyorduk. Bütün futbolcuları tanırdım. Bir gün Arda Turan’ı şubeye davet ettim.