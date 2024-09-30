Seçil Erzan mağdurları artıyor! Erzan 4 ayrı dava çerçevesinde hakim karşısına çıkacak: Paraları kaçırmak istemiş

‘’Bunca insana ben bunları sana nasıl inanarak yaptım ya’’

Şüpheli Erzan ile müşteki Baltaş’ın yazışmalarına da yer verilen iddianamede, Baltaş’ın ‘’Dün bile ne şartlarda getirip sana parayı veriyorum’’, ‘’Bunca insana ben bunları sana nasıl inanarak yaptım ya’’, ‘’Benim saf ve temiz sevgimi kullandın ya yazıklar olsun’’, ‘’Sevdiğim için tüm insanlardan aldım sana verdim’’, ‘’Beni aptal yerine sokuyorsun, yurt dışı falan diyorsun, düne kadar buradaydı senin bankadaydım işlemler bugün başka yerde diyorsun’’ şeklinde Erzan’a mesajlar gönderdiği kaydedildi.