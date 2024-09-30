Seçil Erzan mağdurları artıyor! Erzan 4 ayrı dava çerçevesinde hakim karşısına çıkacak: Paraları kaçırmak istemiş
Seçil Erzan davasıyla ilgili dikkat çeken detay ortaya çıktı. Yüksek karlı özel fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan hakkında 4 yeni iddianame hazırlandı. Bu çerçevede Erzan’ın yargılanmasına Cuma günü başlanacak.
• 30 Eylül 2024 - 14:10 • Son Güncelleme:
• 30 Eylül 2024 - 14:10 • Son Güncelleme: