Seçil Erzan ikinci kez hakim karşısına çıkıyor! Emre Belözoğlu, Arda Turan ve Selçuk İnan mahkemede tanık olarak dinlenecek
Seçil Erzan olayında yeni gelişmeler yaşanıyor. Ponzi Seçil yarın ikinci kez hâkim karşısına çıkıyor. Duruşmada futbolcular Selçuk İnan, Emre Belözoğlu ve Arda Turan’ın da arasında bulunduğu 7 kişi müşteki, 11 kişi ise tanık olarak dinlenecek. Hem Seçil Erzan’a hem de müşteki ve tanıklara kırık telefondan çıkan yazışmalar da sorulacak.
• 11 Ocak 2024 - 09:40 • Son Güncelleme:
• 11 Ocak 2024 - 09:40 • Son Güncelleme: