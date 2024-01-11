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GündemSeçil Erzan ikinci kez hakim karşısına çıkıyor! Emre Belözoğlu, Arda Turan ve Selçuk İnan mahkemede tanık olarak dinlenecek
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Seçil Erzan ikinci kez hakim karşısına çıkıyor! Emre Belözoğlu, Arda Turan ve Selçuk İnan mahkemede tanık olarak dinlenecek

Seçil Erzan olayında yeni gelişmeler yaşanıyor. Ponzi Seçil yarın ikinci kez hâkim karşısına çıkıyor. Duruşmada futbolcular Selçuk İnan, Emre Belözoğlu ve Arda Turan’ın da arasında bulunduğu 7 kişi müşteki, 11 kişi ise tanık olarak dinlenecek. Hem Seçil Erzan’a hem de müşteki ve tanıklara kırık telefondan çıkan yazışmalar da sorulacak.

• 11 Ocak 2024 - 09:40 • Son Güncelleme:
• 11 Ocak 2024 - 09:40 • Son Güncelleme:
1Seçil Erzan ikinci kez hakim karşısına çıkıyor Emre Belözoğlu, Arda Turan ve Selçuk İnan mahkemede tanık olarak dinlenecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca hazırlanan 62 sayfalık iddianamedeEmre Belözoğlu, Arda Turan, Selçuk İnan, Nestor Fernando Muslera, Buse Terim Bahçekapılı ve eşi Volkan Bahçekapılı’nın da arasında bulunduğu 18 kişi müşteki olarak yer aldı.

2Seçil Erzan ikinci kez hakim karşısına çıkıyor Emre Belözoğlu, Arda Turan ve Selçuk İnan mahkemede tanık olarak dinlenecek

Soruşturma kapsamında tutuklanan Seçil Erzan’ın 18 kişiye yönelik “Nitelikli dolandırıcılık” ve 12 kez “Özel belgede sahtecilik” suçlarından toplam 66 yıldan 216 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

3Seçil Erzan ikinci kez hakim karşısına çıkıyor Emre Belözoğlu, Arda Turan ve Selçuk İnan mahkemede tanık olarak dinlenecek

3’ü tutuklu 6 şüphelinin ise 3 yıl ile 65 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılması talep edildi. Erzan’ın 18 müştekiyi toplam 25 milyon 770 bin USD ve 7 milyon 384 bin TL dolandırdığı iddia edildi.

4İLK DURUŞMA 14 SAATTİ

İLK DURUŞMA 14 SAATTİ

İstanbul 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın ilk duruşması 20 Kasım 2022’de görüldü. Yaklaşık 14 saat süren ilk duruşmada sanıklar Seçil Erzan ile Nazlı Can, Atilla Yörük, Ali Yörük, Asiye Öztürk, Kerem Can, Hüseyin Eligül savunmalarını yaptı.

5Seçil Erzan ikinci kez hakim karşısına çıkıyor Emre Belözoğlu, Arda Turan ve Selçuk İnan mahkemede tanık olarak dinlenecek

Erzan tarafından dolandırıldıklarını iddia eden Emrah Çolak, Musa Mert Çetin, Burhan Taşpolat, Evrim Pınar Güzel, Emre Çolak, Terim Arıcan, Volkan Bahçekapılı, İbrahim Kocabaldır, Nurettin Gözaçan, Uğur Gözaşan ve Ömer Kahraman ise müşteki olarak dinlendi.

6Seçil Erzan ikinci kez hakim karşısına çıkıyor Emre Belözoğlu, Arda Turan ve Selçuk İnan mahkemede tanık olarak dinlenecek

İlk duruşmanın sonunda mahkeme heyeti, davanın tutuklu sanıklarından Atilla Yörük ve Nazlı Can’ı yurtdışına çıkış yasağı koyarak tahliye etti. Seçil Erzan ve Ali Yörük’ün tutukluluk halinin ise devamına karar verildi.

7ESKİ SEVGİLİ DE DİNLENECEK

ESKİ SEVGİLİ DE DİNLENECEK

Yarın (cuma) görülecek 2’nci duruşmada ise mahkemenin kararı doğrultusunda Buse Terim Bahçekapılı, Bülent Çeviker, Emre Belözoğlu, İsmail İbrahim Çağlar, Arda Turan ve Selçuk İnan duruşmada müşteki olarak ifade verip şikâyetlerini anlatacak.

8Seçil Erzan ikinci kez hakim karşısına çıkıyor Emre Belözoğlu, Arda Turan ve Selçuk İnan mahkemede tanık olarak dinlenecek

İlk duruşmada tanık olarak dinlenmesine karar verilen ancak duruşmadan sonra hazırlanan ve dava dosyası ile birleştirilen iddianamede müşteki olarak yer alan Mert Zeydanlı’nın da 2’nci duruşmada müşteki olarak ifadesinin alınması bekleniyor.

9Seçil Erzan ikinci kez hakim karşısına çıkıyor Emre Belözoğlu, Arda Turan ve Selçuk İnan mahkemede tanık olarak dinlenecek

Yine ilk duruşmada zorla getirilmelerine karar verilen Semih Kaya, Tanın Yılmaz, Merve Yılmaz, Nur Erkasap, Mustafa Sefa, Candaş Gürol, Fırat Özdemir, Nilgün Arabacı, Gülsenal Bayramova, Oğuzhan Özerk ve Bülent Onat tanık olarak dinlenecek.

10YENİ DELİLLER SUNULACAK

YENİ DELİLLER SUNULACAK

Seçil Erzan’ın kırık telefonunun incelenmesiyle, yüksek getirili fon vaat ettiği müştekilerle yazışmaları da ortaya çıktı. Ayrıca sanıkların telefonlarına ait suç tarihinden geriye 6 aylık arama, aranma ve baz kayıtlarına ilişkin döküm, Erzan ile sanıklardan Asiye Öztürk’ün imza örneklerine ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu ve Denizbank Büyükdere şubesinin olay tarihinden geriye 6 aylık kamera kayıtlarının da dava dosyasına girmesi bekleniyor.

11İSTENEN CEZA 249 YILA ÇIKTI

İSTENEN CEZA 249 YILA ÇIKTI

Davanın ilk duruşmasından sonra “yüksek getirili fon” dolandırıcılığına ilişkin devam eden soruşturma kapsamında 2 ayrı iddianame daha hazırlandı. Deniz Güzel, Nuray Şengüler ile daha önce davanın tanıkları arasında yer alan Mert Zeydanlı’nın müşteki olarak yer aldığı iddianamelerin ana dava dosyası ile birleştirilmesiyle müşteki sayısı 21’e yükseldi. Erzan’a istenen hapis cezası ise 76 yıldan 249 yıla çıktı.