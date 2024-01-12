Seçil Erzan hakim karşısında! Sözleri güldürdü, ilk kez itiraf etti: Parayı başkası kapıyordu

Atilla Baltaş’ın kendisine ilk olarak 250 bin dolar getirdiğini ve değerlendirmesini istediğini anlatan Seçil Erzan, “Bir yıl sonra 650 bin dolar olarak geri verdim. Daha sonra yeniden kendi parası diyerek 250 bin dolar getirdi. Bunda da 40 gün sonra 400 bin dolar olarak geri istemeye başladı” dedi.