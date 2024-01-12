Seçil Erzan hakim karşısında! Sözleri güldürdü, ilk kez itiraf etti: Parayı başkası kapıyordu
Yüksek fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Fernando Muslera gibi isimleri dolandıran banka müdürü Seçil Erzan ikinci kez hakim karşısına çıktı. Şikayetçi Arda Turan'ın avukatları, müvekkillerinin mazeretli olduğu için duruşmaya katılamadığını belirtti. Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu da duruşmaya katılmadı. Seçil Erzan, savunmasında dikkat çekici ifadeler kullandı.
• 12 Ocak 2024 - 13:08 • Son Güncelleme:
• 12 Ocak 2024 - 13:08 • Son Güncelleme: