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GündemSeçil Erzan hakim karşısında! Sözleri güldürdü, ilk kez itiraf etti: Parayı başkası kapıyordu
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Seçil Erzan hakim karşısında! Sözleri güldürdü, ilk kez itiraf etti: Parayı başkası kapıyordu

Yüksek fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Fernando Muslera gibi isimleri dolandıran banka müdürü Seçil Erzan ikinci kez hakim karşısına çıktı. Şikayetçi Arda Turan'ın avukatları, müvekkillerinin mazeretli olduğu için duruşmaya katılamadığını belirtti. Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu da duruşmaya katılmadı. Seçil Erzan, savunmasında dikkat çekici ifadeler kullandı.

• 12 Ocak 2024 - 13:08 • Son Güncelleme:
• 12 Ocak 2024 - 13:08 • Son Güncelleme:
1Seçil Erzan hakim karşısında Sözleri güldürdü, ilk kez itiraf etti: Parayı başkası kapıyordu

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük getirilirken tutuksuz sanıklar Nazlı Can ve Asiye Öztürk de katıldı.

2Seçil Erzan hakim karşısında Sözleri güldürdü, ilk kez itiraf etti: Parayı başkası kapıyordu

Şikayetçilerden Buse Terim, Volkan Bahçekapılı, Tanın Yılmaz, Merve Yılmaz, İsmail İbrahim Çağlar, Burhan Taşpolat, Evrim Pınar Güzel ve Terim Arıcan geldi.

3Seçil Erzan hakim karşısında Sözleri güldürdü, ilk kez itiraf etti: Parayı başkası kapıyordu

Bir önceki duruşma hakkında zorla getirme kararı bulunan Semih Kaya da tanık olarak dinlenmek adliyeye geldi. Kaya, duruşma salonu dışında bekliyor.

4DURUŞMAYA GELMEDİLER

DURUŞMAYA GELMEDİLER

Şikayetçi Arda Turan'ın avukatları, müvekkillerinin mazeretli olduğu için duruşmaya katılamadığını belirtti. Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu da duruşmaya katılmadı. Tanık Nur Erkasap'ın da sağlık sebebiyle duruşmaya katılamayacağını bildirdiği tutanağa geçti.

5Seçil Erzan hakim karşısında Sözleri güldürdü, ilk kez itiraf etti: Parayı başkası kapıyordu

Öte yandan duruşmayı çok sayıda avukat, gazeteci, sanık yakınları da takip ediyor. Duruşma salonu tıklım tıklım doldu.

6“BEN ONLARIN KIZ KARDEŞİ GİBİYDİM”

“BEN ONLARIN KIZ KARDEŞİ GİBİYDİM”

Duruşmada mahkeme başkanı dosyaya iki müştekinin daha eklendiğini söyleyerek Seçil Erzan’a söz verdi. Mahkeme başkanı Erzan’a her şeyi en baştan anlatmasını istedi. 2010 yılında kuzeni Tanın Yılmaz ve eşinin parasını faize yatırarak bu işe başladığını anlatan Erzan, “Ben onların kız kardeşi gibiydim.

7Seçil Erzan hakim karşısında Sözleri güldürdü, ilk kez itiraf etti: Parayı başkası kapıyordu

İlişkimizde para konuları da konuşuluyordu. 2015 yılında annem ciddi bir beyin kanaması geçirdi. Annem hastalandıktan sonra anneme hassasiyetim artmaya başladı. Yabancı bir yardımcımız vardı.

8Seçil Erzan hakim karşısında Sözleri güldürdü, ilk kez itiraf etti: Parayı başkası kapıyordu

O dönem Merve Tanın bana çok yardımcı oldu. 2016 yılından sonra babam kabuğuna çekildi. Bozcaada’da yaşamaya başladı. Biz de Çorlu’da yaşamaya başladık. Ben babamdan dayak yemedim. Tanın Yılmaz böyle iddialarda bulunmuş. Babamın bana kötü davranması hiçbir zaman olmadı” dedi.

9Seçil Erzan hakim karşısında Sözleri güldürdü, ilk kez itiraf etti: Parayı başkası kapıyordu

Hüseyin Eligül ve eşiyle annesinin rahatsızlığı döneminde tanıştığını ve samimi olduğunu anlatan Seçil Erzan, “Hüseyin abi zamanla bana akrabaların da paralarını getirdi. Bunları ben talep etmedim” dedi.

10“SEÇİL’İ GÖRÜNCE GÖZÜMÜZE DOLAR GELİYOR”

“SEÇİL’İ GÖRÜNCE GÖZÜMÜZE DOLAR GELİYOR”

Sanık Nazlı Can ile samimi olduktan sonra onunda etrafından para getirip faize yatırdığını söyleyen Erzan, “Artık insanlar, ‘Seçil’i gördüğümüzde gözümüze dolar geliyor’. ‘Para, para’ diyorlardı” dedi.

11Seçil Erzan hakim karşısında Sözleri güldürdü, ilk kez itiraf etti: Parayı başkası kapıyordu

“Galatasaraylı futbolcular da dahil tüm müşterilere çok güzel bir performansla yardımcı oldum” diyen Erzan, “Benim tek amacım iyi bir banka müdürü olmaktı. İşim konusunda çok hırslıydım. Benim her şeyim işim olarak düşünüyordum” dedi.

12Seçil Erzan hakim karşısında Sözleri güldürdü, ilk kez itiraf etti: Parayı başkası kapıyordu

Atilla Baltaş’ın kendisine ilk olarak 250 bin dolar getirdiğini ve değerlendirmesini istediğini anlatan Seçil Erzan, “Bir yıl sonra 650 bin dolar olarak geri verdim. Daha sonra yeniden kendi parası diyerek 250 bin dolar getirdi. Bunda da 40 gün sonra 400 bin dolar olarak geri istemeye başladı” dedi.

13Seçil Erzan hakim karşısında Sözleri güldürdü, ilk kez itiraf etti: Parayı başkası kapıyordu

Mahkeme başkanı: Neden verdin? diye sorunca Seçil Erzan, “Ben o dönem akıl tutulması yaşıyordum. Çok ciddi korkuyordum” dedi. Daha sonra mahkeme başkanı, “Birinden aldığın parayla başka birinin açığını kapatmaya ne zaman başladın?” diye sordu.

14Seçil Erzan hakim karşısında Sözleri güldürdü, ilk kez itiraf etti: Parayı başkası kapıyordu

Erzan, “2020 yılından sonra buna başladım” deyince mahkeme başkanı bu kez, “Atilla Baltaş’a verdiği 400 bin dolar kimin parasıydı?” diye sordu. Seçil Erzan ise, “O tek bir kişinin parası değildi. Benim de param vardı. Hüseyin ağabeyin de parası vardı. Nazlı’nın getirdiği paralar vardı” dedi.

15“2021 YILINDAN SONRA GİZLİ BİR ŞEYLER YAPILIYOR DEDİM”

“2021 YILINDAN SONRA GİZLİ BİR ŞEYLER YAPILIYOR DEDİM”

O dönem kimseye fondan bahsetmediğini söyleyen Erzan, “Çünkü herkes benim yakınımdı. Ben kazandırıyorum. Kazandıracağım diyordum. 2021 yılından itibaren gizli bir şeyler yapılıyor demeye başladım” dedi.

16SEÇİL ERZANIN SÖZLERİ GÜLDÜRDÜ

SEÇİL ERZAN'IN SÖZLERİ GÜLDÜRDÜ

Seçil Erzan, 'Benim burada anlattığım her şey doğru. Gerçekleri ben anlatıyorum' sözleri sonrası, müşteki sıralarından gülüşme sesleri geldi.

17ALDIĞIM PARAYI 1 SAAT SONRA BAŞKASI KAPIYORDU”

ALDIĞIM PARAYI 1 SAAT SONRA BAŞKASI KAPIYORDU”

Hayatında olan herkesin yaşam standartlarının yükseldiğini söyleyen Seçil Erzan, “Arabaları bir üst modele çıkıyordu. Tarlalar alıyorlardı. Gelirlerinin 3,5,10 katı kadar paralar kazanıyorlardı” dedi. Evrim Pınar Güzel’den, “Değerlendireceğim” diyerek para aldığını anlatan Erzan, “İlk başta değerlendirdim. Ancak sonra değerlendirmeye çalıştım. Ancak değerlendiremedim. Zaten aldığım parayı 1 saat sonra başkası kapıyordu” dedi.

18“2021’DEN SONRA AKLIMA NE GELİYORS SÖYLEMEYE BAŞLADIM”

“2021’DEN SONRA AKLIMA NE GELİYORS SÖYLEMEYE BAŞLADIM”

Herkese gizli iş yapılıyor diyerek para aldığını anlatan Seçil Erzan, “2021 Aralık ayından sonra Bülent Çeviker, Emre Belözoğlu’ndan sonra aklıma ne geliyorsa söylemeye başladım. Fatih Terim ya da Hakan Ateş fonu demedim. Abuk sabuk şeyler söyledim” dedi.

19“HERKES YER İÇER HESABI SEÇİL ÖDER”

“HERKES YER İÇER HESABI SEÇİL ÖDER”

Savunmasının bazı yerlerinde sesi titreyen Seçil Erzan, “MASAK herkesin hesaplarını incelesin. O dönem kim bana para verdiyse kim benden para aldıysa herkesin hesapları incelensin. Ben bir canımla ortada kaldım. Kimseye derdimi anlatamıyorum. Herkes yer içer hesabı Seçil öder” dedi.