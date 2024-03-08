Seçil Erzan hakim karşısında sitem etti!:Yenge doğruyu söyle
Spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu toplam 21 kişinin dolandırıldığı davada tutuklu sanık olarak dinlenen Seçil Erzan,Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ndaki İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmaya çıktı. Erzan duruşmada darbedildiğini görmediğini söyleyen yengesine, "Yenge doğruyu söyle" dedi.
DHA
• 08 Mart 2024 - 16:54 • Son Güncelleme:
DHA
• 08 Mart 2024 - 16:54 • Son Güncelleme: