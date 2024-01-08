Seçil Erzan davasında bilirkişi raporundan yeni detaylar ortaya çıktı! Raporda Ali Yörük’ün mesajları ortaya çıktı: İyi olmayacak anlaşılan, çok üzülüyorum

Öte yandan şüpheli Erzan’ın Arda Turan’dan 13 milyon 900 bin dolar nakit elden para alıp sadece 6 milyon 400 bin doları fon getirisi olarak geri vermek suretiyle 7 milyon 500 bin dolandırdığı belirtildi. Şüphelinin Selçuk İnan’dan ise 3 milyon 685 bin dolar alıp bunun 2 milyon 150 binini fon getirisi olarak geri iade ederek toplamda 1 milyon 535 bin dolandırdığı kaydedildi.