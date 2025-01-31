Seçil Erzan davasında ara karar açıklandı: Genel müdür ve yardımcısı zorla getirilecek
Yüksek karlı gizli fon vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan'ın davasında ara karar açıklandı. Mahkeme, Erzan'ın genel müdürü Hakan Ateş ve yardımcısı Mehmet Aydoğdu hakkında zorla getirme kararırken Fatih Terim, Fernando Muslera, Arda Turan gibi pek çok kişinin birleşen dosya kapsamında tekrar ifade vermelerine hükmedildi.
Ayşe GÜREL/İSTANBUL, (DHA)
• 31 Ocak 2025 - 20:04 • Son Güncelleme:
Ayşe GÜREL/İSTANBUL, (DHA)
• 31 Ocak 2025 - 20:04 • Son Güncelleme: