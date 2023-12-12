Seçil Erzan 25 milyonluk baba evini ipotek ettirmiş! Bozcaada’da Fatih Terim’in de olduğu partiye inceleme...
Seçil Erzan olayında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Yüksek karlı özel ve güvenilir fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan, Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde babasından kalma evini 10 milyon liralık borca karşılık ipotek ettirdi.
• 12 Aralık 2023 - 11:34 • Son Güncelleme:
• 12 Aralık 2023 - 11:34 • Son Güncelleme: