Seçil Erzan 25 milyonluk baba evini ipotek ettirmiş! Bozcaada’da Fatih Terim’in de olduğu partiye inceleme...

“yatırım için kenarda parasının olup olmadığını sorduğu, Fatih Terim için çok yüksek getirili bir fonu yönettiğini, Fatih Terim’in de parasının içinde olduğunu, bu sebeple çok özel getiri sağlandığını, eğer gönderirse kendisinin parasını da Fatih Terim’in parasının içerisine koyacağını, bu teklifin sadece özel kişilere yapıldığını” söylediği belirtildi.