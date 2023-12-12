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GündemSeçil Erzan 25 milyonluk baba evini ipotek ettirmiş! Bozcaada’da Fatih Terim’in de olduğu partiye inceleme...
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Seçil Erzan 25 milyonluk baba evini ipotek ettirmiş! Bozcaada’da Fatih Terim’in de olduğu partiye inceleme...

Seçil Erzan olayında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Yüksek karlı özel ve güvenilir fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan, Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde babasından kalma evini 10 milyon liralık borca karşılık ipotek ettirdi.

• 12 Aralık 2023 - 11:34 • Son Güncelleme:
• 12 Aralık 2023 - 11:34 • Son Güncelleme:
1Seçil Erzan 25 milyonluk baba evini ipotek ettirmiş Bozcaada’da Fatih Terim’in de olduğu partiye inceleme...

Bankacı Seçil Erzan soruşturmasında yeni detaylar gün yüzüne çıkıyor. Yüksek kârlı özel ve güvenilir fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın Bozcaada’da babadan kalma evini ipotek ettirdiği ortaya çıktı.

2Seçil Erzan 25 milyonluk baba evini ipotek ettirmiş Bozcaada’da Fatih Terim’in de olduğu partiye inceleme...

Alacaklının Türkay Gümülcineli, borçlunun Seçil Erzan, şahitlerin ise Ali ve Atilla Yörük olduğu 6 Ocak 2023 tarihli borç sözleşmesinde sözleşme şartları arasında, “Alacaklı, borçluya 10 milyon lira peşin ödeme yapmış olup bu borç için borçlu Seçil Erzan,

3Seçil Erzan 25 milyonluk baba evini ipotek ettirmiş Bozcaada’da Fatih Terim’in de olduğu partiye inceleme...

Çanakkale Bozcaada ilçesi Alaybey Mahallesi'nde tapuya kayıtlı taşınmazdaki hisselerinin tamamı ile adına işlem yapmaya yetkili olduğu Fatma Erzan’ın aynı taşınmazdaki hissesini alacaklıya ipotek vermeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.

4Seçil Erzan 25 milyonluk baba evini ipotek ettirmiş Bozcaada’da Fatih Terim’in de olduğu partiye inceleme...

Verilen 10 milyon lira borcun sözleşme tarihinden itibaren 30 gün içerisinde geri ödeneceği konusunda taraflar anlaşmış olup ödenmemesi halinde taşınmazın ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takibe konularak nakde çevrileceği konusunda taraflar anlaşmaya varmışlardır. Borçlu Seçil Erzan, hiçbir şekilde bu konuda bir itirazı olmayacağını, gerek vekaleten gerek asaleten kabul ve taahhüt eder” ifadeleri yer aldı.

5EVİN DEĞERİ 25 MİLYON

EVİN DEĞERİ 25 MİLYON

Seçil Erzan'ın babasından kalma yaklaşık 2 dönüm içerisinde bulunan bağ evi tadilat ettirilip, villaya dönüştürülmüş. Evin değerinin yaklaşık 25 milyon lira olduğu emlakçılar tarafından belirtiliyor.

6EVDE VERDİĞİ DAVET MERCEK ALTINDA

EVDE VERDİĞİ DAVET MERCEK ALTINDA

Öte yandan Denizbank Teftiş Kurulu’nun, Erzan’ın Bozcaada’daki evinde, aralarında Fatih Terim’in de olduğu bir gruba verdiği partiyi mercek altına aldığı ortaya çıkmıştı.

7Seçil Erzan 25 milyonluk baba evini ipotek ettirmiş Bozcaada’da Fatih Terim’in de olduğu partiye inceleme...

Denizbank Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın hazırladığı raporda, davete catering hizmeti veren işletmenin yetkilisiyle görüşmek için 3 Mayıs 2023’te Çanakkale’ye gidildiği ifade edilerek,

8Seçil Erzan 25 milyonluk baba evini ipotek ettirmiş Bozcaada’da Fatih Terim’in de olduğu partiye inceleme...

“Firma temsilcisi, 16 Eylül 2022 akşamı Fatih Terim’in beraberinde eşi Fulya Terim, Nur Erkasap, şoförü Umut Akgöze ile Bozcaada’ya Seçil Erzan’ın evine geldiklerini ve 18 Eylül 2022 Pazar günü de adadan ayrıldıklarını, evde iki gece konakladıklarını belirtmiştir.

9Seçil Erzan 25 milyonluk baba evini ipotek ettirmiş Bozcaada’da Fatih Terim’in de olduğu partiye inceleme...

Firma temsilcisinin beyanına göre, ev sahibi Seçil Erzan ve erkek arkadaşı Candaş Gürol dışında, yukarıda adı geçen misafirler haricindeki diğer davetliler Seçil Erzan’ın kuzeni Kemal Tanın Yılmaz, onun eşi Merve Yılmaz ve çocukları Kerem Yılmaz, Seçil Erzan’ın arkadaşı Zehra Nur Karaca ve Nazlı Can’dır. Nazlı Can tüm davet boyunca catering ekibine ve organizasyona yardım eder pozisyonda çalışmış, davetlilerle aynı masada bulunmamıştır” denildi.

10‘ATEŞ’E SÖYLEMEYİN’

‘ATEŞ’E SÖYLEMEYİN’

Çanakkale ve Bozcaada’da iki işletmeleri olduğunu belirten firma temsilcisi, 2022 yılının eylül ayı başlarında mimar Çetin Burak Özcan’ın kendisine gelerek, Seçil Erzan’ın Bozcaada’da tadil ettiği evinde bir davet vereceğini, bu davete Fatih Terim’in de katılacağını, catering hizmeti verip vermeyeceklerini sorduğunu, olumlu cevap vermeleri üzerine Seçil Erzan ile tanıştığını anlattı.

11Seçil Erzan 25 milyonluk baba evini ipotek ettirmiş Bozcaada’da Fatih Terim’in de olduğu partiye inceleme...

Raporda firma temsilcisinin devamla, “Seçil Erzan ile Bozcaada’da 16-17 Eylül 2022 tarihlerinde verilecek davet için yaptıkları görüşmelerden birinde Bozcaada’daki davetten birkaç gün önce Çanakkale’de bir kutlama daveti olacağını, bu davetin de catering hizmetini kendilerinin vereceğini,

12Seçil Erzan 25 milyonluk baba evini ipotek ettirmiş Bozcaada’da Fatih Terim’in de olduğu partiye inceleme...

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş’in de davete katılacağını Seçil Erzan’a ilettiğinde, Erzan’ın kendisine hiç beklemediği bir tepki verdiğini ve kendisinin Bozcaada’daki evinde vereceği davetten ve Fatih Terim’in davetli olduğundan Hakan Ateş’e kesinlikle bahsetmemesini ısrarla talep ettiği” ifade edildi.

13‘KULAĞIMA TUHAF GELDİ’

‘KULAĞIMA TUHAF GELDİ’

Raporda, Seçil Erzan’ın söz konusu davetten yaklaşık iki ay sonra, Kasım 2022 sonu veya Aralık 2022 başlarında firma temsilcisini telefonla aradığı,

14Seçil Erzan 25 milyonluk baba evini ipotek ettirmiş Bozcaada’da Fatih Terim’in de olduğu partiye inceleme...

“yatırım için kenarda parasının olup olmadığını sorduğu, Fatih Terim için çok yüksek getirili bir fonu yönettiğini, Fatih Terim’in de parasının içinde olduğunu, bu sebeple çok özel getiri sağlandığını, eğer gönderirse kendisinin parasını da Fatih Terim’in parasının içerisine koyacağını, bu teklifin sadece özel kişilere yapıldığını” söylediği belirtildi.