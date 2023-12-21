Şebi Yelda ne demek, Nardugan Bayramı nedir? Nardugan Bayramı (Şebi Yelda) gecesi ne zaman, ne yapılır? Nardugan Bayramı nasıl kutlanır?

Nardugan Bayramı (Şebi Yelda) gecesi ne zaman?

21 Aralık'ta gerçekleşen kış güneş dönümü, Şeb-i Yelda'nın temelini oluşturur. Bu tarih, Kuzey Yarım Küre'de kışın başlangıcını simgeler ve bu günde gecenin en uzun olduğu kabul edilir. Şeb-i Yelda, geleneksel Türk takvimlerinde önemli günlerden biri olarak kabul edilmiş ve bu gün genellikle aileler arasında özel ritüellerle, anlam yüklü bir şekilde kutlanmıştır.



Şeb-i Yelda’nın diğer adı da 21 Aralık Türk Bayramı olarak bilinen Nardugan Bayramı’dır. Azerbaycan ve İran kültürlerinde önemli bir geleneksel bayram olan Nardugan, Farsça kökenli bir kelime olup "nar" (nar, nar çiçeği) ve "dugan" (söndüren, yok eden) kelimelerinin birleşiminden gelir ve kışın sonunu, baharın başlangıcını simgeler.