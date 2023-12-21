Şebi Yelda ne demek, Nardugan Bayramı nedir? Nardugan Bayramı (Şebi Yelda) gecesi ne zaman, ne yapılır? Nardugan Bayramı nasıl kutlanır?
Şeb-i Yelda’nın anlamı ve ritüeller için araştırmalar yoğunlaştı. 21 Aralık'a verilen isimlerden biri de Şeb-i Yelda’dır ve içinde ritüeli barındırır. Şeb-i Yelda geleneği, İran’ın diğer bölgelerinde olduğu gibi, Mazenderan eyaletinde hala kutlanmaya devam eden bir gelenek. Peki, Şeb-i Yelda ne demek? Şebi Yelda nedir, ne zaman, Şebi Yalda gecesi ne yapılır, Nardugan Bayramı nasıl kutlanır?
• 21 Aralık 2023 - 17:23 • Son Güncelleme:
• 21 Aralık 2023 - 17:23 • Son Güncelleme: