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SAT ve SAS Komandolarından TEKNOFEST Mavi Vatan’da nefes kesen gösteri

21.08.2026 - 13:34Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Fotoğraflar Abdullah Tepeli

TEKNOFEST Mavi Vatan'da SAS ve SAT komandoları gösteri yaptı. TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Su Altı Savunma (SAS) ve Su Altı Taarruz (SAT) komandoları gösteri gerçekleştirdi.

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1SAT ve SAS Komandolarından TEKNOFEST Mavi Vatan’da nefes kesen gösteri

Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ana yürütücülüğünde Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda kapılarını açan TEKNOFEST Mavi Vatan, nefes kesen etkinliklere sahne oluyor.

2SAT ve SAS Komandolarından TEKNOFEST Mavi Vatan’da nefes kesen gösteri

Festivalin en çok ilgi çeken anlarından biri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın göz bebeği olan Sualtı Taarruz (SAT) ve Sualtı Savunma (SAS) komandolarının gerçekleştirdiği gerçeği aratmayan operasyon gösterisi oldu.

3SAT ve SAS Komandolarından TEKNOFEST Mavi Vatan’da nefes kesen gösteri

Aksiyon filmlerini aratmayan tatbikatta, Türk donanmasının seçkin birlikleri üstün kabiliyetlerini ve yeteneklerini ziyaretçilerin önünde sergiledi.

4SAT ve SAS Komandolarından TEKNOFEST Mavi Vatan’da nefes kesen gösteri

GERÇEĞİ ARATMAYAN SENARYOLAR BAŞARIYLA UYGULANDI

Senaryo gereği Karadeniz'de tespit edilen sürüklenen serseri mayın, insansız deniz aracı (İDA) ve şüpheli cisimler, helikopterden denize hızlı bir şekilde atlayan SAS personeli tarafından titizlikle etkisiz hale getirildi.

5SAT ve SAS Komandolarından TEKNOFEST Mavi Vatan’da nefes kesen gösteri

Faaliyetin devam eden bölümlerinde ise sahnede SAT timleri yer aldı. Senaryo gereği terörist unsurlar tarafından sahilde kaçırılan bir rehine, ATAK botların katılımıyla gerçekleştirilen ani baskın operasyonuyla başarıyla kurtarıldı.

6SAT ve SAS Komandolarından TEKNOFEST Mavi Vatan’da nefes kesen gösteri

Operasyonun ardından karaya çıkan kahraman komandolar Türk bayrağı açarak büyük bir coşku yarattı.

7SAT ve SAS Komandolarından TEKNOFEST Mavi Vatan’da nefes kesen gösteri

Gösterinin final bölümünde ise nefesler tutuldu.

8SAT ve SAS Komandolarından TEKNOFEST Mavi Vatan’da nefes kesen gösteri

Terörist unsurlar tarafından kaçırılan bir ticari gemiye yönelik düzenlenen "gemiye çıkma ve gemiyi ele geçirme" (VBSS) harekatı, komandoların kusursuz koordinasyonuyla başarıyla tamamlandı.