SAT ve SAS Komandolarından TEKNOFEST Mavi Vatan’da nefes kesen gösteri
TEKNOFEST Mavi Vatan'da SAS ve SAT komandoları gösteri yaptı. TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Su Altı Savunma (SAS) ve Su Altı Taarruz (SAT) komandoları gösteri gerçekleştirdi.
kaynak olarak ekleyin
Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ana yürütücülüğünde Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda kapılarını açan TEKNOFEST Mavi Vatan, nefes kesen etkinliklere sahne oluyor.
Festivalin en çok ilgi çeken anlarından biri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın göz bebeği olan Sualtı Taarruz (SAT) ve Sualtı Savunma (SAS) komandolarının gerçekleştirdiği gerçeği aratmayan operasyon gösterisi oldu.
Aksiyon filmlerini aratmayan tatbikatta, Türk donanmasının seçkin birlikleri üstün kabiliyetlerini ve yeteneklerini ziyaretçilerin önünde sergiledi.
GERÇEĞİ ARATMAYAN SENARYOLAR BAŞARIYLA UYGULANDI
Senaryo gereği Karadeniz'de tespit edilen sürüklenen serseri mayın, insansız deniz aracı (İDA) ve şüpheli cisimler, helikopterden denize hızlı bir şekilde atlayan SAS personeli tarafından titizlikle etkisiz hale getirildi.
Faaliyetin devam eden bölümlerinde ise sahnede SAT timleri yer aldı. Senaryo gereği terörist unsurlar tarafından sahilde kaçırılan bir rehine, ATAK botların katılımıyla gerçekleştirilen ani baskın operasyonuyla başarıyla kurtarıldı.
Operasyonun ardından karaya çıkan kahraman komandolar Türk bayrağı açarak büyük bir coşku yarattı.
Gösterinin final bölümünde ise nefesler tutuldu.
Terörist unsurlar tarafından kaçırılan bir ticari gemiye yönelik düzenlenen "gemiye çıkma ve gemiyi ele geçirme" (VBSS) harekatı, komandoların kusursuz koordinasyonuyla başarıyla tamamlandı.