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MagazinSarp Bozkurt ve Deniz Işın'a şok soru: "Siz sevgili misiniz?"
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• 17 Nisan 2022 - 12:47 • Son Güncelleme:

Sarp Bozkurt ve Deniz Işın'a şok soru: "Siz sevgili misiniz?"

Dijital platformda yayınlanan 'Bizden Olur mu?' dizisinin başrolünde Sarp Bozkurt ve Deniz Işın yer alıyor. Ünlü ikilinin dizide fiziksel olarak oldukça yakın olması dikkat çekti. Sarp Bozkurt ve Deniz Işın, birlikte konuk olduğu programda kendilerine bu konuda yöneltilen soruyla gündeme geldi.

• 17 Nisan 2022 - 12:47 • Son Güncelleme:
1Sarp Bozkurt ve Deniz Işına şok soru: Siz sevgili misiniz
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Sarp Bozkurt ve Deniz Işın, 'Bizden Olur mu?' projesiyle kamera karşısına geçti. Dizide, aşkı bulamayan Deniz ve Sarp, çareyi tavsiyeler veren kitaplarda arar. Sarp Bozkurt ve Deniz Işın'ın dizideki yakınlığı Okan Bayülgen'in gözünden kaçmadı.

2SARP BOZKURT VE DENİZ IŞINA ŞOK SORU

SARP BOZKURT VE DENİZ IŞIN'A ŞOK SORU

Okan Bayülgen'in programına konuk olan Sarp Bozkurt ve Deniz Işın, kendilerine yöneltilen soru karşısında şaştı kaldı. Dizi hakkında konuşan ikilinin dizideki yakın temasları Okan Bayülgen'in ilgisini çekti. "Çok yakın oynuyorsunuz. Hangi planı görsem dudak dudağa" diyen Bayülgen Deniz Işın'a bir anda, "Siz sevgili misiniz?" sorusunu yöneltti. Bunun üzerine Deniz Işın, "Aa hayır" yanıtını verince stüdyoda kahkaha koptu.

3Sarp Bozkurt ve Deniz Işına şok soru: Siz sevgili misiniz

Okan Bayülgen ardından, ikilinin ilişki durumunu sordu. Sarp Bozkurt, "Ben evliyim" yanıtını verdi. Deniz Işın ise Okan Bayülgen'in sorusu üzerine, "İlişkim yok" dedi.

4PROGRAMA GELEN HERKESE KUR YAPARDIK

"PROGRAMA GELEN HERKESE KUR YAPARDIK"

Bu esnada Bayülgen, "Kur yapıyormuşum gibi olmasın aman çok tehlikeli. Eskiden programa gelen herkese kur yapardık şimdi ödümüz kopuyor." dedi.

5Sarp Bozkurt ve Deniz Işına şok soru: Siz sevgili misiniz

Sarp Bozkurt 2016 yılında Ezgi Şimşek ile hayatını birleştirdi.

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