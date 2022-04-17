Sarp Bozkurt ve Deniz Işın'a şok soru: "Siz sevgili misiniz?"

SARP BOZKURT VE DENİZ IŞIN'A ŞOK SORU

Okan Bayülgen'in programına konuk olan Sarp Bozkurt ve Deniz Işın, kendilerine yöneltilen soru karşısında şaştı kaldı. Dizi hakkında konuşan ikilinin dizideki yakın temasları Okan Bayülgen'in ilgisini çekti. "Çok yakın oynuyorsunuz. Hangi planı görsem dudak dudağa" diyen Bayülgen Deniz Işın'a bir anda, "Siz sevgili misiniz?" sorusunu yöneltti. Bunun üzerine Deniz Işın, "Aa hayır" yanıtını verince stüdyoda kahkaha koptu.