• 17 Nisan 2022 - 12:47 • Son Güncelleme:
Sarp Bozkurt ve Deniz Işın'a şok soru: "Siz sevgili misiniz?"
Dijital platformda yayınlanan 'Bizden Olur mu?' dizisinin başrolünde Sarp Bozkurt ve Deniz Işın yer alıyor. Ünlü ikilinin dizide fiziksel olarak oldukça yakın olması dikkat çekti. Sarp Bozkurt ve Deniz Işın, birlikte konuk olduğu programda kendilerine bu konuda yöneltilen soruyla gündeme geldi.
• 17 Nisan 2022 - 12:47 • Son Güncelleme:
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Sarp Bozkurt ve Deniz Işın, 'Bizden Olur mu?' projesiyle kamera karşısına geçti. Dizide, aşkı bulamayan Deniz ve Sarp, çareyi tavsiyeler veren kitaplarda arar. Sarp Bozkurt ve Deniz Işın'ın dizideki yakınlığı Okan Bayülgen'in gözünden kaçmadı.
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SARP BOZKURT VE DENİZ IŞIN'A ŞOK SORU
Okan Bayülgen'in programına konuk olan Sarp Bozkurt ve Deniz Işın, kendilerine yöneltilen soru karşısında şaştı kaldı. Dizi hakkında konuşan ikilinin dizideki yakın temasları Okan Bayülgen'in ilgisini çekti. "Çok yakın oynuyorsunuz. Hangi planı görsem dudak dudağa" diyen Bayülgen Deniz Işın'a bir anda, "Siz sevgili misiniz?" sorusunu yöneltti. Bunun üzerine Deniz Işın, "Aa hayır" yanıtını verince stüdyoda kahkaha koptu.
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